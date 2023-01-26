''Тро Пхукета работает'': сеть разразилась мемами и фотожабами на скандал с Тищенко в Таиланде. Фото

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Бангкок на встречу с украинской общиной. При этом о "рабочей" поездке парламентарий в своих соцсетях не упоминал. Данное событие вызвало резонанс в обществе – по сети "разлетелось" множество мемов с нардепом.

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Забавные картинки стали публиковать в социальных сетях. На фото Тищенко представлен в самых разных ситуациях (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Публика высмеяла поступок Николая Тищенко, который, несмотря на запрет госслужащим на выезд за границу, решил отправить в Тайланд.

Пользователь Тwitter опубликовал забавное фото нардепа, выделив его "основные заслуги.

Не обошлось и без фотографии с места событий, куда мастера фотошопа добавили "мысли" Тищенко.

Публика не упустила возможности и упомянуть важное событие – поставку немецких танков Leopard 2 в Украину.

Кроме того, пользователи социальных сетей обшучивают это событие, называя поездку Николая Тищенко в Тайланд ходом контрразведки Украины.

"Отправка Тищенко в Тайланд должна была быть первым этапом украинского контрнаступления на юге России – ISW. По плану Залужного, поездка в Таиланд должна быть отвлекающим маневром. Оттуда Николай должен был нанести удар россии, откуда она не ожидала. Николай должен был зайти с тыла. Теперь после утечки информации спецоперация провалена", – пишут под фото.

Конечно, не обошлось и без горячей темы выдачи повесток и мобилизации в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL,народный депутат Николай Тищенко исключен из партии "Слуга народа". Причиной тому стал скандал, разгоревшийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской громады".

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