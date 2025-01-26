Когда Вербное воскресенье в 2025 году: дата по новому календарю

Этот год будет необычным с точки зрения христианского календаря. В 2025 году и православные, и католики будут отмечать Пасху одновременно.

Видео дня

А это значит, что синхронизируются и остальные праздники пасхального цикла. В том числе и Вербное воскресенье. OBOZ.UA рассказывает, когда христианский мир в этом году будет праздновать Вход Господень в Иерусалим.

Когда Вербное воскресенье 2025

Поскольку Пасха у главных христианских конфессий выпадает в этом году на 20 апреля, то датой Вербного воскресенья является 13 апреля. Праздник всегда отмечают за неделю до главного торжества. Он предшествует Страстной неделе.

Что отмечают в Вербное воскресенье

Согласно Евангелию, в возрасте 33 лет Иисус Христос прибыл в Иерусалим на празднование Песаха. Он знал, что будет арестован и казнен, однако не мог противиться божьей воле.

Когда Христос заезжал в город на осле, люди искренне приветствовали его. В народе распространилась слава о проповеднике, как о том, кто должен стать Мессией и Спасителем человечества. Поэтому дорогу перед Иисусом в знак уважения устилали пальмовыми ветвями. В более холодных широтах на смену пальмовым ветвям пришли веточки вербы, как символ пробуждения природы и воскресения Сына Божьего.

В честь этих событий христианская церковь установила праздник. Его официальное название – Вход Господень в Иерусалим. В народе распространен вариант Вербное воскресенье.

Традиции Вербного воскресенья

В этот день христиане вспоминают, какой хрупкой может быть земная слава, ведь от торжественной встречи Иисуса до его жестокой казни прошло всего 5 дней. В то же время верующие чтят величие духа Спасителя, который знал, что именно ожидает его в Иерусалиме.

В Вербное воскресенье принято святить в церквях веточки вербы. После службы люди стукают ими друг друга по плечам и спине, приговаривая:

Не я б'ю — верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Этот ритуал представляет собой своеобразное изгнание злых духов и пожелание здоровья и благополучия на весь год. Также в народе бытовала другая формулировка прибаутки:

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

А еще в Вербное воскресенье второй раз за пост после Благовещения православным разрешается употреблять в пищу рыбные блюда и морепродукты. На следующий день для всех христиан начинается Страстная неделя, на которую распространяются наиболее строгие ограничения в еде и поведении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в этом году Украина отмечает Масленицу – неделю праздников, которая предшествует Великому посту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.