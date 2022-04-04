Когда в Украине проведут упрощенное ВНО и к чему готовиться абитуриентам: разъяснение

В этом году украинские выпускники будут сдавать упрощенное ВНО - Национальный мультипредметный тест. Его проведение запланировано на июль.

Пока в Минобразования не называют конкретные даты, ведь отрабатываются определенные технические нюансы. Об этом в комментарии СМИ сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Предварительно, мультипредметный тест будет сдаваться в июле. Точные даты сейчас назвать сложно, потому что есть технические нюансы", – отметил Бабак.

Демонстрационный вариант НМТ намерены показать в июне. Такая форма проверки знаний выпускников, по оценкам Бабака, является единственным реалистичным форматом реализации упрощенного ВНО по всей подконтрольной правительству территории Украины.

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"Подчеркиваю: мы не отменяем ВНО, а упрощаем его. Я понимаю, что это не "панацея" для всей страны, но мы делаем максимум для того, чтобы сделать вступительную кампанию прозрачной, честной и для всех одинаковой", – отметил глава парламентского Комитета по вопросам образования.

Если ситуация на фронте не станет хуже, чем сейчас, тестирование откладывать или переносить не будут.

"Мы исходим из ситуации, которую имеем в Украине сегодня. В тот момент, когда принимали решение об упрощенном варианте ВНО, ситуация была еще хуже, чем сейчас. По крайней мере, в Киеве. Я понимаю, что в других городах по-разному. Также мы понимаем, что, например, в Мариуполе спокойнее не стало", – рассказал Бабак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в этом году выпускники в Украине будут сдавать упрощенное ЗНО - экзамены по украинскому языку, математике и истории Украины. По каждому предмету им нужно будет дать ответы на 20 вопросов.

На 60 вопросов теста отводится 80 минут.

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