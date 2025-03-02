Когда в Украине День молодежи: дата в 2025 году

Долгое время в Украине День молодежи праздновали в последнее воскресенье июня, что было закреплено президентским указом от 1994 года. Однако этот праздник имел советские корни, ведь в России его до сих пор отмечают 27 июня.

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Учитывая интеграцию Украины в европейское сообщество и стремление отойти от советских традиций, в 2021 году было принято решение изменить дату празднования. OBOZ.UA рассказывает, когда украинцы отмечают День молодежи.

Когда в Украине празднуют День молодежи

28 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ №333/2021, согласно которому День молодежи в Украине официально перенесли на 12 августа – дату, совпадающую с Международным днем молодежи, установленным ООН.

История Международного дня молодежи

День молодежи – не просто праздник, а важное событие, подчеркивающее роль молодого поколения в развитии общества. В странах мира этот день отмечается по-разному, но его цель остается неизменной – привлечь внимание к проблемам и потребностям молодежи, а также отметить ее вклад в будущее.

После Второй мировой войны в 1945 г. была создана Всемирная федерация демократической молодежи, которая 10 ноября основала неофициальный Всемирный день молодежи. Кроме того, 24 апреля некоторое время отмечали Международный день солидарности молодежи.

В 1985 году Папа Иоанн Павел II предложил праздновать Всемирный день молодежи, который стал важным мероприятием для католической молодежи. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 августа Международный день молодежи.

Каждый год этот праздник имеет определенную тематику.

Например:

2001 – Борьба с эпидемией ВИЧ/СПИДа;

2003 – занятость молодежи;

2008 – Молодежь и изменение климата: время действовать;

2013 – Молодежная миграция: двигая развитие вперед;

2014 – Психическое здоровье важно;

2017 – Молодежь строит мир;

2019 – Трансформация образования;

2020 – Вовлечение молодежи в глобальные действия;

2021 – Трансформация продовольственных систем: инновации молодежи для здоровья людей и планеты;

2022 – Солидарность поколений: сотворение мира для всех веков.

2023 – Зеленые навыки для молодежи: по пути к устойчивому миру.

Как празднуют День молодежи в Украине

В Украине этот праздник традиционно сопровождается разными мероприятиями: молодежными форумами, образовательными конференциями, концертами и спортивными событиями. Однако из-за военного положения формат празднований изменился, и сейчас основной упор делается на поддержке молодежи, волонтерских инициативах и развитии гражданской активности.

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