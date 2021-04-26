Когда украинцы будут иметь коллективный иммунитет от COVID-19: вирусолог озвучила прогноз

На сегодняшний день около половины украинцев переболели коронавирусом. Базовый коллективный иммунитет от COVID-19 может быть сформирован до конца текущего года.

Осенью возможен новый подъем заболеваемости. Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучила вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

"Мы уже видим и чувствуем, что половина населения уже точно переболела. Причем большая часть населения переболела буквально за последние два месяца, когда пошел всплеск", – отметила она.

По словам медика, реальное количество тех, кто переболел, можно примерно оценить на основании косвенных показателей, в частности, по росту заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.

"Это по ориентировочным оценкам, потому что многие из тех, кто болел, не могли сделать тестирование или не у всех коронавирус смогли обнаружить. Сельская местность, районные центры, там, где нет вирусологических лабораторий, ставили диагноз "респираторная болезнь" без лабораторного подтверждения, и это шло в общую статистику, хотя на самом деле это был тот самый COVID-19 ", – объяснила Мироненко.

В этом контексте она добавила, что порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в частности, гриппом, был превышен.

"Мы видим, что у нас респираторные болезни пошли вверх, даже был превышен порог по гриппу и респираторным инфекциям. В этом сезоне изолированного гриппа в Украине не было, но порог гриппа был превышен", – сказала вирусолог.

"Летом, я думаю, будет более спокойная ситуация, тем более, что начали делать прививки. Осенью нас точно ждет определенный подъем заболеваемости. До конца года мы будем иметь базовый коллективный иммунитет", – спрогнозировала она.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения позволило записываться в очередь на вакцинацию против COVID-19 организованным коллективам, которые имеют в своем штате более 50 человек.