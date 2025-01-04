Когда святят воду на Крещение: как надо хранить

Крещение завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Отмечается оно в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан и символизирует духовное очищение, перерождение и начало новой жизни. После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Крещение отныне приходится на 6 января.

Видео дня

По традиции, в праздник и вечером накануне в церквях святят воду. OBOZ.UA рассказывает, как хранить освященную воду, которая, как говорят в народе, имеет целебную силу.

История праздника

Центральным библейским событием стало крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Именно этот момент считается началом его земной миссии.

Во время крещения с неба сошел Святой Дух посредством голубя, а голос Божий сказал: "Это сын мой возлюбленный, к которому мое благоволение!".

Первоначально праздник Крещения объединялся с Рождеством. Но в IV веке Рождество и Крещение были разделены на два отдельных праздника. Со временем добавились всевозможные народные обычаи и ритуалы, связанные с очищением, обновлением и новыми надеждами.

Когда святят воду на Крещение

В церквях традиционно освящают воду либо на Крещенский Сочельник – 5 января, либо непосредственно в день праздника – 6 января. Святить воду можно в эти два дня, ведь обряд проходит одинаково. По поверьям, освященная вода обладает целебными свойствами.

Набрать воду нужно заранее и принести на праздничное богослужение. Верующие говорят, что можно набрать воду и из освященного водоема. Конечно, употреблять такую воду не стоит, учитывая уровень чистоты воды в водоеме. Издавна ее использовали, чтобы, например, окропить хлев, скот или поле на хороший урожай.

Как правильно хранить освященную воду

Воду, освященную на праздник Крещения, следует хранить в чистой стеклянной емкости, желательно возле икон. В пластиковых емкостях ее хранить не следует. В холодильник ставить тоже не нужно. Верующие подчеркивают, что долго хранить святую воду нельзя, это считается "заточением" святыни. Воду следует пить по ложке натощак.

Говорят, что освященная на Крещение вода испортиться не может, но если это все-таки произошло, ее, по поверьям, стоит вылить там, где не ходят люди и собаки. Это должно быть чистое место: источник или водоем, водоем, цветочный горшок, дерево в саду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорически нельзя делать перед Крещением, чтобы не "испортить" воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.