Когда празднуют 'летнего' Николая: новая дата

9 мая в Украине отмечают важный праздник – Перенесение мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари (Николай Весенний). Этот праздник традиционно уважают православные христиане, ведь святого считают покровителем детей, купцов, моряков и путешественников.

Видео дня

Ранее день святого Николая праздновали 22 мая, но из-за перехода на новый церковный календарь дата празднования изменилась.

Святой Николай был одним из самых почитаемых святых в христианстве. Он родился в III-IV веке, а его появление на свет стало подлинным чудом для родителей, которые долгое время не могли иметь детей. Воспитанный в праведности Николай стал священником, а позже архиепископом. Он известен своей борьбой с язычниками, помощью нуждающимся и многочисленными чудесами, сопровождавшими его жизнь.

Прожив долгую и праведную жизнь, святой Николай после смерти стал объектом великого поклонения. Его мощи начали мироточить, и паломники со всего мира приходили к его святой усыпальнице, прося исцеления. В народном календаре этот день также известен как Николай Весенний или Николай Летний, поскольку существует еще одна дата, когда празднуют святого - 19 декабря.

Особое место празднования занимает день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бари, который состоялся 9 мая (по новому стилю). Этот день не только имеет религиозное значение, но сопровождается традициями и обычаями. Верующие в этот день посещают храмы, молятся о здоровье близких и просят о защите от несчастий.

Николай Чудотворец был очень почитаем в народе, и день его памяти всегда был важным праздником. В Украине, как и во многих других странах, существует несколько дат, когда отмечают святого. Кроме 9 мая, это также 6 декабря (19 декабря по старому стилю), когда вспоминают его смерть, и 29 июля (11 августа по старому стилю) – его Рождество.

Приметы на Николая

В народе существует несколько примет, связанных с этим праздником. Если в этот день начинают квакать лягушки, то урожай овса будет очень богатым. Если же зацвела ольха, то это значит, что пора сеять гречку. Есть еще один обычай: утром 22 мая нужно умыться первой росой, чтобы быть здоровым в течение года.

В день святого Николая верующие соблюдают традиции, включающие мириться с теми, с кем повздорили, и накрывать богатый стол. Считается, что чем больше угощений на столе, тем богаче будет следующий урожай. Этот день также имеет строгие запреты: нельзя скучать, лениться или отказывать в помощи нуждающимся, ведь святой Николай всегда помогал нуждающимся.

Согласно народным верованиям, отказ помочь в день Николая может принести несчастье семье на целое десятилетие. Также считается, что в этот день нельзя брать в руки острые предметы, за исключением кухонного инвентаря или садового инструмента. Такое внимание к празднику Николая Чудотворца свидетельствует об огромном значении этого дня в жизни украинцев.

OBOZ.UA предлагает также узнать, когда Пасха в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.