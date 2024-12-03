Когда празднуют Крещение: новая дата в 2025 году

Крещение, или Крещение Господне (Иордан), – один из важнейших христианских праздников, которым отмечается крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Этот праздник завершает цикл рождественских праздников и символизирует очищение и обновление.

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До 2024 года в Украине Крещение традиционно праздновали 19 января по юлианскому календарю. Однако с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь дата празднования изменилась. Теперь Крещение в Украине отмечается 6 января.

Символика праздника

Крещение символизирует очищение и духовное обновление. Крещение Иисуса Иоанном Крестителем в Иордане стало началом важной миссии Спасителя и установлением Таинства крещения, которое остается одним из семи ключевых обрядов христианской церкви.

Согласно Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а голос Господа объявил Его Сыном Божьим. После этого Христос отправился в пустыню, где постился и молился сорок дней, готовясь к своей миссии.

Традиции празднования

Праздничное утро начинается с богослужения, а верующие запасаются освященной водой, употребляемой натощак с молитвой. Эта вода считается целительной для тела и души, поэтому ее хранят до следующего года.

Популярной традицией стало купание в ледяной воде, что символизирует очищение от грехов. Однако церковь отмечает, что этот обычай носит более народный, чем религиозный характер, и решение об участии в нем индивидуально.

Запреты на Крещение

Как и в другие великие праздники, запрещено ссориться, обманывать, сплетничать и желать зла. Также не рекомендуется выполнять тяжелый физический труд или участвовать во гаданиях.

По старинным верованиям, нельзя ставить освященную воду на пол или разбавлять ее, поскольку она считается святыней.

Праздник Крещения Господня напоминает о важности духовного очищения и обновления, призывая провести этот день в молитве, мире и добрых делах.

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