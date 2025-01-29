Когда празднуют День ангела Виктории: даты по новому календарю в 2025 году

Женское имя Виктория, которое переводится с латыни как "победа", не теряет популярности уже многие десятилетия. В Украине оно неизменно входит в список наиболее распространенных, да и в мире встречается нередко, достаточно вспомнить английскую королеву Викторию, модного дизайнера Викторию Бекхэм и американского политика Викторию Нуланд.

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Но когда обладательницы этого имени отмечают свои именины? OBOZ.UA изучил церковные календари и рассказывает обо всех датах.

Итак, по православному календарю свои именины Виктории отмечают в такие дни и в честь таких святых:

25 мая – день памяти Виктории Эфесской;

– день памяти Виктории Эфесской; 1 июня – день памяти Виктории Солунской;

– день памяти Виктории Солунской; 24 октября – день памяти Виктории Никомидийской;

– день памяти Виктории Никомидийской; 17 ноября – день памяти Виктории Кордувийской (Кордубской);

– день памяти Виктории Кордувийской (Кордубской); 8 декабря – день памяти Виктории Кулужской.

В других церковных календарях можно найти следующие даты:

23 декабря – день памяти Виктории Римской (почитается на православном Западе);

– день памяти Виктории Римской (почитается на православном Западе); 11 февраля – день памяти Виктории Альбитинской (почитается римско-католической, православной, а также англиканской общинами).

Вот что известно о святых, которых чтит православная церковь.

Виктория Никомидийская – мученица времен императоров Деция и Диоклетиана. Обратила в христианство двух язычников, пытавшихся попрактиковаться на ней в магии. Признав свой провал, они уверовали в Христа и стали монахами.

Виктория Кордувийская вошла в историю церкви вместе с братом Ацисклом. Они жили в начале четвертого столетия в Испании, в городе Кордова. Погибли мученической смертью во время гонений императора Диоклетиана на христиан.

Виктория Кулужская родилась в Северной Африке. Стала жертвой арианских гонений на христиан. Муж пытался уговорить ее отречься от веры хотя бы ради детей, однако она не отступила от своих убеждений. Нанеся ей серьезные раны, палачи решили, что женщина умерла, однако она получила чудесное исцеление.

О святых мученицах Виктории Ефесской и Виктории Солунской почти ничего неизвестно. Они считаются раннехристианскими святыми, жившими в середине третьего – начале четвертого века нашей эры. Тогда же продолжались жесточайшие гонения на христиан Римской империи.

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