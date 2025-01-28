Когда празднуют День ангела Марины: дата по новому календарю

Имя Марина относят к наиболее популярным женским именам в Украине. Встречается оно и в церковном календаре.

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OBOZ.UA разбирался, когда Марины празднуют свой День ангела. И когда он отмечается после календарной реформы 2023 года.

Православные поздравляют Марин дважды в год – 28 февраля и 17 июля. Католическая церковь имеет четыре даты, связанные с этим именем – 18 июня, 17 июля, 18 июля и 28 сентября.

Общей для обоих течений христианства датой является 17 июля. В этот день чтят святую мученицу Марину Антиохийскую.

Жизнеописание святой рассказывает, что родилась она в городе Антиохия, Римская империя. Сейчас это территория Турции. Девушка была дочерью языческого жреца и росла без матери. Большое влияние на нее оказала няня-христианка, обратившая девочку в свою веру. Приняв крещение, Марина решила дать обет целомудренной жизни и ушла от отца. Чтобы сдержать обет, она отклонила предложение о женитьбе римского префекта Оливия. Это разозлило чиновника и он решил судить несостоявшуюся невесту. Однако девушка от своего не отступила, а вдобавок отказалась поклониться языческим богам. За это ее приговорили к смертной казни, подвергли пыткам и в конце концов обезглавили.

В иконографии и живописи святую Марину изображают в виде девы с крестом в руке, побеждающей дракона или черта. Мощи святой хранятся в разных частях Европы - Риме, Монтефьясконе, Брюсселе, Брюгге, Париже и т.д.

Святую Марину Антиохийскую считают покровительницей беременных женщин. В католической традиции святая Марина также известна под именем Маргарита.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, изменилась ли дата Дня святого Валентина после перехода Украины на новый церковный календарь.

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