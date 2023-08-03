Когда начнется новый учебный год в Украине и пойдут ли дети в школы: разъяснение

В результате полномасштабной войны, которую начала Россия на территории Украины, образовательный процесс в Украине испытал существенные изменения. В то же время с начала нового учебного года, по рекомендациям МОН, учебные заведения в Украине смогут вернуться к учебе офлайн.

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Однако, чтобы полноценно восстановить очное обучение, образовательные учреждения должны иметь укрытие, а в регионе должна быть стабильная ситуация безопасности. Как говорится в письме к учебным заведениям, Министерство образования и науки рекомендует начать учебный год с 1 сентября 2023 года и максимально перейти на проведение занятий в аудиториях.

Каким будет обучение в новом учебном году: очное или онлайн?

Переход учебных заведений на дистанционное обучение был обусловлен сначала эпидемией COVID-19, а позже – вооруженной агрессией Российской Федерации. Этот переход вызвал неоспоримое снижение качества образования из-за таких недостатков: отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями, большой объем домашних задач, проблемы со связью, недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой, ограниченный объем общения соискателей образования и отсутствия возможности получить практический опыт. Эти недостатки подвергают сомнению эффективность онлайн обучения по сравнению с традиционной очной формой обучения.

Учитывая указанное, МОН предлагает учреждениям высшего и профессионального высшего образования с 1 сентября 2023 максимально перейти к проведению образовательного процесса в аудиторном формате, при условии, что в учреждениях обеспечено надлежащее укрытие, где хватает мест для всех участников учебного процесса.

Как отмечается, эта рекомендация не касается учебных заведений, расположенных в зонах боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня вражеских ракетно-стрелковых средств, систем типа С-300 и подобных.

Как будут работать школы?

Министерство образования предлагает руководству учебных заведений принять меры в течение июля-августа 2023 года для обустройства укрытий, чтобы во время воздушных тревог в них можно было проводить занятия. Такой шаг позволит обеспечить условия для безопасного обучения и возвращения в офлайн-формат образовательного процесса.

Относительно учебного года 2023/2024 в школах Министерство образования пока не предоставило официальных заявлений.

По всей вероятности, школы будут применять аналогичную модель, которая была использована в прошлом году – офлайн, дистанционный или комбинированный формат уроков, в зависимости от ситуации безопасности и наличия обустроенных укрытий в заведении.

Напомним, что для укрытий в учебных заведениях Киева закупили на бюджетные деньги 300 кожаных барабанов и наборы молотков для них. Общая стоимость товаров составила около 900 тыс. грн. Необходимость закупки объяснили "психологической разгрузкой детей" во время воздушных тревог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в том же Днепровском районе Киева для школьных укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн за штуку и электросковородах за 725 700 грн.

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