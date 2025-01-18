Когда начинается Великий пост в 2025 году: сколько длится

В канун больших праздников в православии принято держать пост. Пасхальный пост на уровне с Рождественским является одним из самых важных в году. Это не просто ограничение в пище, а скорее духовная практика, направленная на очищение души и тела и углубление веры. Постования побуждают к милосердию и помощи ближним, ведь верующих поощряют к благотворительности, пожертвованиям и прощению.

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OBOZ.UA рассказывает, когда начнется Великий пост в 2025 году. В этом году дата Пасхи у православных и католиков совпадает.

Когда Великий пост в 2025 году

Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и закончится 19 апреля, в канун Пасхи.

Продолжительность Великого поста символизирует 40-дневный пост Иисуса Христа в пустыне перед началом своего служения. Этот период считается особенно важным для христиан, поскольку он посвящен покаянию и молитвам.

Пасхальный пост состоит из Четыредесятницы, то есть сорокаденного поста и Страстной недели. Именно в последнюю неделю перед Пасхой ограничения наиболее строги.

Значение Великого поста

Значение Великого поста заключается в подготовке к празднованию Пасхи, когда верующие вспоминают о смерти и воскресении Иисуса Христа. Великий пост – время духовного очищения, покаяния и самосовершенствования.

Пост сопровождается особыми молитвами и церковными богослужениями.

Это период ограничений в пище – запрещается есть мясо, молочные продукты, яйца. Издавна считалось, что это поможет сосредоточиться на духовном развитии.

Основу рациона составляют овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, грибы. Потребление соли и сахара также следует уменьшить. Рекомендуется есть часто, но небольшими порциями и пить достаточное количество чистой воды.

В монастырях обычно придерживаются следующего графика питания:

понедельник, среда, пятница (сухоедение) – разрешается употреблять только воду, хлеб, фрукты, овощи, компоты;

вторник и четверг – можно есть горячую еду без растительного масла.

суббота и воскресенье – разрешается горячая еда с растительным маслом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились даты всех постов на 2025 год.

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