Когда можно ходить на кладбище: есть ли запрет в Великий пост
Кладбище – особое место памяти и воспоминаний о тех, кто отошел в мир иной. Однако есть отдельные дни и обстоятельства, когда посещение кладбища считается нежелательным с точки зрения церковных наставлений. Существуют также древние народные поверья, согласно которым в определенные праздники чтить память усопших не стоит.
OBOZ.UA рассказывает, существует ли запрет ходить на кладбище в Великий пост. В 2025 году Пасхальный пост начнется 3 марта и продлится до 19 апреля.
Когда можно посещать кладбище
В целом, посещать кладбище можно в любой день года, когда вам это удобно. Однако существуют дни, когда это делать особенно рекомендовано:
- поминальные дни – родительские субботы, которые приходятся на разные даты;
- Радоница (Проводы) – день общецерковного поминовения усопших, который отмечается на второй неделе после Пасхи (на 9-й день). В это время люди традиционно ходят на кладбища, чтобы помолиться за своих близких, убрать могилы или посадить цветы.
Также посещать кладбище советуют:
- 3, 9 и 40 день после смерти человека;
- в годовщину смерти;
- во 2, 3, 4 субботы Великого поста.
Есть ли запрет на посещение кладбища в Великий пост
Великий пост – это время духовного очищения и покаяния. Посещение кладбища в Великий пост не запрещается, однако церковь рекомендует воздержаться от этого, особенно в первые дни поста и на Страстной неделе.
Согласно мнению многих священников православной церкви, посещение кладбища должно быть организовано так, чтобы не препятствовать проведению богослужений и не нарушать атмосферу уважительного отношения к усопшим.
Священники также поддерживают ограничения на посещение кладбищ в праздничные дни во время основных религиозных праздников, а также по воскресеньям, когда верующие собираются на литургию.
Народные верования и приметы
По поверьям, лучшее время для посещения кладбища – до полудня. Верующие говорят, что утром Бог позволяет душам усопших встречаться с живыми, а эзотерики утверждают, что именно утром люди больше защищены от негативных влияний.
В то же время посещать кладбище после обеда, вечером и ночью не рекомендуется. А самое опасное время – когда солнце начинает идти на запад и до заката. Этот период в народе называют "часами мертвых". По поверьям, пребывание на кладбище в это время может нарушить покой душ умерших.
Лучшим днем для посещения является суббота до полудня, а наиболее неблагоприятными днями считаются среда, пятница и воскресенье.
Идти на кладбище во время основных 12 православных праздников, особенно на Троицу и Рождество, священники не советуют.
Не рекомендуется посещать могилы поздней осенью и зимой – после праздника Пресвятой Богородицы, поскольку считается, что в это время умершие должны отдыхать.
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