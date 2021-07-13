Когда и как подавать документы в вузы Украины в 2021 году: главные правила

Начиная со среды, 14 июля, в Украине стартует процесс подачи абитуриентами документов в вузы. Подавать заявку на вступление необходимо онлайн, при помощи электронного кабинета на сайте Единой государственной электронной базы.

Регистрация последних началась 1 июля. OBOZREVATEL рассказывает о главных правилах и сроках вступительной кампании – 2021, о которых следует знать всем поступающим.

С 1 июля 2021 года стартовала регистрация электронных кабинетов и загрузка туда документов.

С 14 июля начинается процесс подачи документы в выбранное образовательное учреждение.

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16 июля в 18:00 прекращается прием заявлений от поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов. По сертификатам ВНО абитуриенты могут подавать заявления до 18:00 23 июля.

С 14 по 23 июля – дополнительные сессии экзаменов и творческих конкурсов.

Не позднее 28 июля будут обнародованы результаты вступительной кампании.

Зачисление поступивших в вузы "на бюджет" – до 9 августа.

Чтобы подать документы в вуз, с 14 июля нужно заполнить специальную онлайн-форму в электронном кабинете абитуриента (как создать такой кабинет, читайте в материале).

В разделе "Конкурсные предложения" абитуриент может выбрать учреждение высшего образования и создать заявку.

На бюджетную форму обучения можно подать до пяти заявлений, на контрактную – до 30.

Подавать документы офлайн, то есть непосредственно в приемную комиссию вуза, разрешается лишь в нескольких случаях:

абитуриент располагает правом первоочередного зачисления – по результатам собеседования, вступительных экзаменов, по льготным квотам или квоте для иностранцев;

у абитуриента отсутствует хотя бы один из сертификатов ВНО 2018-2021 годов;

абитуриент претендует на повторное получение образования на государственной основе;

данные абитуриента в единой базе и в аттестате или сертификате ВНО расходятся;

абитуриент – иностранец и подает документ об образовании иностранного образца;

абитуриент – лицо без гражданства, постоянно проживающее в Украине;

школьный аттестат поступающего – старого образца (до 1998 года);

нет возможности создать электронный кабинет и подать онлайн-заявление, что подтверждается справкой приемной комиссии;

абитуриент подает заявление после окончания сроков работы электронных кабинетов (30 сентября). Все основания для подачи бумажных документов непосредственно в вуз указаны на сайте Министерства образования и науки Украины.

Отправляясь в вуз, с собой следует взять оригиналы и копии таких документов:

документ, удостоверяющий личность , соответствующий украинскому законодательству;

военный билет для военнообязанных, удостоверение о приписке к призывным участкам – для призывников;

школьный аттестат и приложение к нему;

сертификаты ВНО при их наличии;

четыре фото 3х4 см;

при необходимости – документы, подтверждающие право на зачисление по результатам собеседования, на участие во вступительных экзаменах и / или наличие квоты-1, -2, -3 или -4 на основе полного среднего образования.

Всем, кто в 2021 году поступает в магистратуру, необходимо сдать Единый вступительный экзамен по иностранному языку. Также для поступления на специальности юридического профиля остается обязательным Единое профессиональное вступительное испытание в форме ВНО.

Абитуриенты из Крыма, временно оккупированных территорий Донбасса и территорий на линии соприкосновения могут поступать на льготные места в вузы Украины по квоте-2, предусмотренной для поступающих этой категории. Вместе с тем, абитуриент может подать заявление только в одно учреждение на одну специальность.

Чтобы воспользоваться этой квотой, необходимо сдать экзамены по украинскому языку, истории Украины и одному предмету на выбор (зависит от выбранной специальности).

Для этого следует обратиться в одно из образовательных учреждений, где работают центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Всего в стране их около 200 (с полным перечнем можно ознакомиться на сайте МОН).

Такие центры будут принимать обращения поступающих до 24 сентября. Первый этап приема документов и вступительных экзаменов продлится до 12:00 20 июля, второй – до 12:00 20 сентября. До 15:00 23 июля и 15:00 24 сентября будет проводиться зачисление по данной квоте.

Если при регистрации электронного кабинета или подаче заявления онлайн возникли проблемы, а также при разногласиях между данными сертификатов ВНО и других документов Минобразования рекомендует обращаться в службу технической поддержки по телефонам: +38 (044) 290-18-13, +38 (095) 281-13-54, +38 (067) 551-24-74 и +38 (093) 342-38-63.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, как выбирать вуз и куда лучше всего поступать абитуриенту. По их словам, будущая профессия не имеет ничего общего с полученным высшим образованием и в 17 лет нельзя знать, кем придется работать через пять-десять лет.