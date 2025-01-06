'Когда эвакуируешь раненых, не думаешь о том, что будет с машиной': история 23-летнего комвзвода беспилотных систем

"Ласточка" – врио командира взвода беспилотных систем, входящего в состав 47-й Отдельной механизированной бригады "Магура". На войну он попал, когда ему было 20 лет. За это время, признается парень, его жизнь, ценности и убеждения коренным образом изменились.

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Журналистка Фонда компетентной помощи войску "Вернись живым" поговорила с ним о пути в войске, потребностях на фронте и ощущении оторванности от гражданской жизни. Вот его история эксклюзивно для OBOZ.UA:

На войну за компанию

Я родом из Белой Церкви. До полномасштабного вторжения работал телохранителем в ночном клубе. У нас был хороший слаженный коллектив, работа шла отлично. И вот наступило 24 февраля 2022 года. Мне было тогда 20 лет. Я сразу понимал, что война точно не на две недели. Меня на тот момент окружал коллектив из старших людей, которые меня чему-то научили, помогли сформировать определенные ценности. Поэтому, когда увидел, что Россия начала полномасштабное наступление, не мог сидеть дома, пока какой-то придурок из забытого Богом села где-то на болотах будет бросать ракеты и снаряды в мой дом.

В первые дни в городе образовалась независимая территориальная оборона. Мы с ребятами по охране пошли сначала туда, потом присоединились к 241-й киевской бригаде ТрО. Служили в Киевской области, потом поехали в Харьковскую область. Со временем перевелся в разведку 47-й отдельной механизированной бригады. Впрочем, со временем понял, что в роте огневой поддержки буду приносить больше пользы, и перешел туда.

В роте огневой поддержки мы с побратимами начали летать на бомбере – ударном беспилотнике, который переносит и сбрасывает на вражеские цели взрывчатку. Так я возглавил взвод беспилотных систем. Со временем подразделение стало разрастаться, к нам пришли еще люди. Сейчас в моем подчинении два экипажа, что управляют "Мавиками", еще два летают на "Вампири". Наши цели – личный состав врага, его техника и склады.

Потребность в помощи и потребность помогать

Я вдоволь посмотрел на пехоту со всех сторон, пока работал там. Сейчас бы не вернулся туда – разве что если очень нужно будет. К тому же у меня сейчас есть все необходимое, чтобы эффективно уничтожать врага. Я вижу все цели на планшете, в пехоте бы столько уничтожений не было. Не говорю, что каждый вылет удачен, на это есть причины – в том числе вражеский РЭБ и погодные условия. Но результаты есть, и я ими доволен.

Мы как рота огневой поддержки (РОП) взаимодействуем с другими подразделениями. Наши пилоты открывают стрим на определенный сектор, дают картинку для других людей в командном пункте наблюдения, решают, что делать с этими данными дальше. Начальник разведки дает координаты, где находится наша цель, мы ее отрабатываем. Так мы готовим основу для действий пехоты, а также защищаем ее от наступления противника.

На каждом из направлений работы РОП исправные автомобили, оружие и техника – необходимость, ведь от нашего результата зависит не только успешное выполнение задачи, но и жизнь людей на переднем крае фронта. С этим очень помогают благотворительные организации, волонтеры.

Раньше, когда волонтеры нам пригоняли автомобили, мы шутили, что скоро они начнут покупать оружие. Это было настолько абсурдно, что гражданским когда-нибудь кто-нибудь позволит перевозить такое. Потом это перестало быть шуткой. Это лишний раз свидетельствует о том, как важно поддерживать войско донатами.

Например, бойцы в нашей роте работают с бельгийскими пулеметами FN Minimi, которые приобрел и передал в 47 ОМБр Фонд компетентной помощи войску "Повернись живим". Специфика пулеметов такова, что они помогают даже в руках необученного пулеметчика, потому что ему не обязательно стрелять прямо во врага. Его задача – подавить наступление или огонь противника, чтобы прикрыть военных, чтобы те могли безопасно выйти или зайти на позиции. Когда пулемет работает, враг не может и голову поднять из-за самого звука выстрелов, потому что его ты ни с чем другим не спутаешь. Очень круто, когда с тобой на позиции есть пулеметчик, так как это дает возможность свободно передвигаться при необходимости.

Пикапы – еще одна потребность, которая постоянно есть и постоянно острая. Ты никогда не знаешь, что тебя ждет впереди, потому что утром можно ехать по ровной дороге, а ночью возвращаться по разбитой воронками от снарядов. Бездорожье убивает ходовую, а с активностью вражеских FPV, с которой мы сейчас сталкиваемся на фронте, машины, к сожалению, часто выходят из строя в состояние, где ни один ремонт не поможет. Хорошие качественные машины действительно способны спасти жизнь личного состава – особенно когда речь идет об эвакуации раненых. Тогда не думаешь, что будет с машиной, только бы довезти всех живыми.

Параллельные реальности

На войне мои настоящие друзья – в том числе и те, ради которых я сюда пошел. Не мог бы сидеть дома, зная, что мои близкие на фронте. Сейчас точно знаю, что мои побратимы никогда меня не бросят в беде, потому что мы уже прошли долгий и трудный путь.

В Белой Церкви у меня была компания, с которой я дружил. Но война показала, кто есть кто. Многие люди корчат из себя искусных воинов, хотя на фронт идти почему-то не хотят. Сейчас не общаются со мной, потому что я как-то выставил видео в соцсетях, где спрашиваю, когда Белая Церковь наконец пойдет воевать: наверное, обиделись.

Сейчас бы не смог, вернувшись домой, пойти в ночной клуб – не то чтобы работать там, даже зайти бы не решился. Когда был охранником, к нам приходили военные, служившие в АТО. Они часто устраивали разборки с гражданскими и в целом вели себя агрессивно. Я конфликтовал с ними, мы дрались – такая уж работа. Я их не понимал. А теперь меня не понимают так же. Зато сейчас четко отдаю себе отчет, что никогда не смогу оскорбить действующего или бывшего военного. Ибо гражданскому не понять в полной мере весь ужас, который переживают эти люди на войне.

Два года после полномасштабного наступления военных все называли красавчиками, нам радовались, благодарили. Сейчас, когда приезжаю домой, на меня смотрят искоса, будто хотят сказать "Мы тебя туда не посылали, зачем ты вернулся?". У меня в окружении были люди при деньгах, которые нормально себя чувствуют даже сейчас, во время широкомасштабной войны. К ним обращаешься: "друг, здесь тяжелая ситуация, нужно одно, второе, третье. Помоги, пожалуйста", а они говорят, что нам все должно выдавать государство. И я, честно говоря, не знаю, что ответить.

Я не верю в фантазии о каком-то там перемирии, договоренности. Зачем это делать? Чтобы россияне через год, через пять снова полезли? А что делать с оккупированными территориями, где до сих пор живут наши люди? Столько людей погибло не для того, чтобы сейчас кто-то договаривался. Мы должны покончить с этим раз и навсегда, а не откладывать проблему еще на годы вперед.

Сейчас все ссорятся на ТЦК – мол, ловят людей на улицах, отправляют на войну. Так возьми и пойди сам, чтобы тебя не ловили. Подготовься хорошо, выбери подразделение и иди по своей специальности, чтобы тебе самому было комфортно. Но большинство не понимают, что очередь дойдет до всех.

Если бы сейчас все сплотились и стали бы как один делать что-нибудь полезное для войска, весь этот процесс бы закончился намного быстрее. Это наша общая война, наша общая проблема, и если мы уже одно государство, один коллектив, то и бороться должны вместе. Иначе ничего не выйдет.

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Благодаря вкладам украинцев Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" смог обеспечить 99 воинских частей Вооруженных сил Украины пехотным оружием на сумму 1 319 696 431,64 грн в рамках инициативы "Зброя переднього краю". Это вооружение, переданное украинским военным с начала 2022 года, повышает боевую мощь Сил обороны по всему фронту. В рамках проекта "Зброєносці" Фонд вместе с Львовским городским советом обеспечивают четыре боевые бригады ВСУ коллективным пехотным вооружением, средствами радиоэлектронной борьбы, новыми пикапами и разными типами дронов.