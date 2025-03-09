Когда день весеннего равноденствия в 2025 году: дата и значение

Весеннее равноденствие является одним из четырех ключевых астрономических событий, которые в большинстве культур мира отмечались как большой праздник. Но когда этот день настанет в 2025 году?

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OBOZ.UA изучил астрономические данные. Также рассказываем, почему этот день так важен в культуре и какие традиции с ним связаны.

Когда весеннее равноденствие 2025

Согласно данным астрономического сервиса EarthSky, мартовское равноденствие этого года приходится на 9:01 утра 20 марта по Всемирному скоординированному времени. По киевскому времени это будет 11:01 утра 20 марта. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и продолжительность дня и ночи сравняются. После этого ночь станет короче дня, а светлая часть суток продолжит увеличиваться. Так будет длиться до момента летнего солнцестояния в июне.

Что означает весеннее равноденствие

С давних времен момент, когда день начинает превосходить по продолжительности ночь, считался большим праздником. Когда на земле властвовали в основном примитивные аграрные культы, весеннее равноденствие отождествляли с началом пробуждения природы после зимы, приходом тепла и наступлением нового года.

Эта древняя традиция сохранилась и по сей день. Например, иранские, тюркские и кавказские народы Евразии до сих пор отмечают Новруз – праздник весны и начала года. Примечательно, что подобных традиций придерживаются и коренные народы Южной Америки.

С весеннего равноденствия начинается и астрономическая весна. Кстати, астрологический год тоже отсчитывается с этого дня. Считается, что именно на равноденствие Солнце переходит в созвездие Овна (хотя, по фактическим данным, это не совсем так). И это совпадение не случайно. Он показывает историческую связь между эзотерическим учением и фундаментальной наукой. Они оба зародились от интереса человека к наблюдению за ночным небом. Только сначала движение планет и звезд объясняли божественным вмешательством, а затем с развитием цивилизации установили реальные причины и закономерности этого движения.

Весеннее равноденствие в украинской традиции

В Украине день весеннего равноденствия тоже почитался, как выдающееся событие в календаре. Как и во многих мировых культурах, у наших предков в этот день наступал Новый год. Упоминание об этом можно найти даже в популярной рождественской песне "Щедрик". Из текста понятно, что ее пели к празднику, который наступал, когда из теплых стран возвращаются ласточки и у скота рождаются детеныши. Все это происходит в начале весны.

В честь наступления весны годилось петь веснушек, водить хороводы, печь специальное печенье, которое называется жаворонками. Все это делается, чтобы призвать теплую погоду прийти как можно скорее и пригласить птиц вернуться с зимовки.

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