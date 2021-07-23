Кофе уменьшает риск аритмии и предотвращает опасные болезни, – исследование

Ученые из Калифорнийского университета (США) проверили, правда ли кофе вредит здоровью человека, а в частности сердечно-сосудистой системе. Оказалось, что популярное мнение о напитке является необоснованным.

Так, американские исследователи проверили влияние кофе на сердечный ритм. Для этого они проанализировали данные о здоровье, генетических особенностях и количестве потребления напитка около 390 тысяч человек, сообщает научный журнал JAMA Network.

В результате исследования специалисты выяснили, что риск развития аритмии от употребления кофе невозможен. Более того, каждая дополнительная чашка напитка в течение дня уменьшает риск заболевания на три процента. Кофе также может помочь победить такие нарушения сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковую тахикардию.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из США заявили об опасности кофе для зрения. По их данным, потребление кофеина в больших дозах повышает риск глаукомы более чем в три раза для тех, кто наследственно предрасположен к высокому глазному давлению.