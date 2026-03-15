Книгу 'Маленький диктатор' Дмитрия Белова внесли в список экстремистских в РФ – российские медиа

Российские власти продолжают усиливать цензуру, запрещая книги, в которых критикуют войну против Украины или поднимают неудобные для Кремля исторические темы. Новым приказом Роскомнадзор запретил 7 книг за "экстремизм, дискредитацию армии, президента и правительства РФ". В список попала книга украинского писателя Дмитрия Белова "Маленький диктатор".

Как сообщают российские медиа, Роскомнадзор издал соответствующий приказ №16 от 4 марта 2026 года. Роман Белова, увидевший свет в 2025 году в издательстве "Адаптации", оказался в реестре наряду с другими произведениями, которые российские власти называют такими, которые якобы "дискредитируют государственные институты РФ".

"Маленький диктатор" – сатирическое произведение, в котором автор через иронию и иногда жесткую саркастическую оптику показывает культ власти, характерный для современной России. В книге описано общество, которое в течение многих лет формировалось вокруг идеи поклонения "сильному лидеру", что в итоге привело к появлению системы, где почти не осталось места для критического мышления.

Интерес к роману в России резко возрос после того, как книгу в своем блоге посоветовал украинский инфлюенсер и телеведущий Алексей Дурнев. Именно после этого упоминания произведение начали активно обсуждать в российском информационном пространстве.

Эксперты неоднократно отмечали, что в современной России в список "экстремистских" или "запрещенных" материалов часто попадают книги, которые критикуют государственную политику или высмеивают культ власти.

В случае с "Маленьким диктатором" речь идет именно о сатире – жанр, который традиционно использует преувеличение и иронию для того, чтобы показать абсурдность определенных общественных явлений. теперь же роман попал в российский реестр запрещенных материалов. И хотя это означает, что распространение книги в России фактически невозможно, для украинских читателей эта история стала еще одним напоминанием о том, как работает цензура в авторитарных режимах.

Автор книги Дмитрий Белов прокомментировал запрет его книги в России.

"Для меня это неожиданно. Очень неожиданно. Даже не знаю что сказать, надо как-то переосмыслить эту историю. Странно только, что запретили то, что и так почти нет шансов попасть в их страну. Как всегда, россияне продемонстрировали, что с головами у них не все в порядке", – отметил Белов.