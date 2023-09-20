'Книга от Героя': НСЖУ передала позитивные подарки детям из черниговской больницы

Черниговская областная детская больница получила книги на украинском языке и игрушки для детей, которые находятся на лечении в этом медицинском заведении. Подарки для детей стали частью инициативы "Книга от Героя", которую начал Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Национальный союз журналистов Украины поддержал эту инициативу.

Мероприятие прошло в уникальном и единственном в области отделении детской реабилитации. Детскую литературу доставил и передал лечебному заведению глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который вместе с коллегой из Италии, заместителем председателя Ломбардийского союза журналистов Анной Дель Фрео посетил Черниговщину. Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ.

Сергей Томиленко подчеркнул, что эта инициатива направлена на поддержку детей во время войны. Цель такого мероприятия – создать для детей положительные впечатления и дать возможности для развития даже в нынешнее время.

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"Сегодня мы от всего журналистского сообщества поддержали инициативу генерал-лейтенанта Сергея Наева, – сказал Сергей Томиленко. – Передали также подарки от наших японских партнеров. Привезли как патриотические, так и развлекательные книги для детей. Есть литература и для малышей. Главное, что все тексты напечатаны исключительно на украинском языке. Таким образом погружаем детей в украиноязычную среду", – сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Все подарки переданы отделению реабилитации и методов лечения.

"Книги отвлекают детей от мыслей о войне. Дают возможность мерить о светлом и радостном, о здоровом и мирном будущем, учат воплощать самые заветные желания и верить в добро. Каждый ребенок является индивидуальностью, поэтому наши юные пациенты смогут сами выбирать, что им читать" , – рассказала заведующая отделением Алла Демченко.

Вместе с украинскими журналистами Черниговская областная детская больница посетила и их коллегу из Италии, члена исполкома Европейской федерации журналистов Анна Дель Фрео.

"В прошлом году мы вместе с Национальным союзом журналистов Украины организовывали проект, в рамках которого состоялась выставка детских рисунков, – рассказала итальянская журналистка. – Средства, которые собирали, мы использовали для того, чтобы подарить детям, которые должны были бежать с оккупированных территорий, планшеты – чтобы Дети имели возможность дальше учиться. Сейчас мы продолжаем сотрудничество в этом направлении".

В ходе визита в Чернигов состоялась также встреча Сергея Томиленко и Анны Дель Фрео с ведущими медийщиками области.