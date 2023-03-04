Ключевой вопрос – ответственность России за агрессию и террор: Зеленский посетил конференцию United for Justice

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в субботу, 4 марта, посетили конференцию United for Justice, которая проходит во Львове. Он подчеркнул, что Россия и ее руководство должны ответить за агрессию и террор против Украины и украинцев.

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Ответное видео глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. "Ключевой вопрос конференции United for Justice – это ответственность. Ответственность России и ее руководства за агрессию и террор против нашего государства и людей", – отметил он.

Президент добавил, что во второй день конференции состоялось очень важное выступление Елены Зеленской о проблеме преступлений сексуального насилия со стороны российских военных во время полномасштабной войны.

"Каждое насилие, ломающее жизнь человека, должно приводить к законному и справедливому судебному решению. Наказание всех виновных в этих ужасных издевательствах над нашими людьми – это моральная и правовая обязанность мира перед жертвами российского террора", – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский во Львове 4 марта посетил заседание Конгресса местных и региональных властей. Лидер Украины заявил, что, несмотря на полномасштабную войну, государство нужно сделать еще крепче на всех уровнях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году. Он подчеркнул, что нужно максимально активно готовить Украину для членства в Европейском Союзе.