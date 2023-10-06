'Клялся на верность России': в Кривом Роге мужчина 'оригинально' попытался уклониться от мобилизации и поплатился

В городе Кривой Рог на Днепропетровщине осудили мужчину, категорически отказавшегося защищать Украину в рядах Сил обороны. Он заявил, что много лет назад присягнул на верность стране-агрессору России, а ныне не может изменить такое решение.

За "оригинальный" способ уклониться от мобилизации украинца наказали испытательным сроком. Это следует из приговора, содержащегося в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что дело рассматривал Ингулецкий рай суд Кривого Рога. Согласно материалам, перед правосудием предстал гражданин Украины, работающий в городе геологом.

Мужчина получил повестку и был признан пригодным к военной службе. В этом году 7 июля он получил мобилизационное распоряжение, по которому должен был появиться в воинской части. Однако военнообязанный отказался идти защищать Украину.

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Свои действия он объяснил тем, что в 1994 году во время учебы в российском Томском университете "присягнул на верность РФ". Мужчина заявил, мол, не может отречься от того и сейчас повторно присягать на верность Украине.

Подобные действия в Украине наказываются лишением свободы на три-пять лет. Указанного уклоняющегося из Кривого Года приговорили к трем годам лишения свободы, но в дальнейшем заменили этот срок на год испытательного.

В ходе следствия подозреваемый заключил с ним соглашение. Так, его признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу при мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге перед судом предстанет местный налоговик, который помогал мужчинам избегать мобилизации. За свои услуги он "просил" $4,5 тысячи, а теперь может сесть за решетку на пять лет.

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