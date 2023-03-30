Поскольку всё происходящее с мордором наиболее выгодно именно Китаю, а лучшие специалисты по вопросам мировых заговоров это евреи, то существуют большая вероятность того, что путин является агентом именно китайских евреев.

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Он — не первый. Первым явно был ленин. Тот, как известно, имел корни и еврейские (по отцу своей матери), и калмыцкие, то есть монгольские, то есть китайские (по отцу своему собственному), и тоже чрезвычайно успешно проводил не менее отчётливую политику уничтожения российской империи.

Не говоря уже об очевидном созвучии ле-нин — пу-тин, они оба владимиры, оба ростом 160 сантиметров и у обоих начало карьеры, продолженной затем в питере, самым явным образом было связано с Германией, где наверняка и проходила вербовка обоих, хоть и в разное время.

Первый из них (купленный в Германии евреем Парвусом) фактически подготовил почву-образец для рождения нового Китая, второй (из-под еврея Березовского) — сдал Китаю россию полностью со всеми потрохами.

Именно этот наш подход объясняет в ленинской и путинской политике абсолютно всё, включая и то, что иначе никак не объяснить. Еврейский заговор китайцев — объяснение единственное.

Правда, китайских евреев не так уж и много — менее тысячи человек, но тут главное — не числом, а умением (как сказал один большой друг и тех и других, в связи с каковой дружбой ни китайцев, ни евреев практически не трогавший).

В общем, протоколов эти мудрецы не вели, но россию таки угрохали.

Клуб китайских евреев продемонстрировал миру невероятный успех своего заговора (1917-2023), а если кто сдуру думает, что это лишь нелепая конспирология, то, переходя к обещанному ГЛАВНОМУ, попрошу — таких умных — тогда ответить:

А разве то, что сейчас происходит, имеет сколько-нибудь связное ИНОЕ объяснение — хоть какое-то? Или происходящее в нынешней бредовой действительности — это нечто более "естественное", чем козни Клуба китайских евреев?

P.S. Конечно, можно считать этот материал досрочно первоапрельским. Но даже если так оно и есть, В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ ШУТКИ...