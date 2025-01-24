Клиенты сети ОККО собрали более 193 тонн помощи за прошлый год

Контейнеры для подержанных вещей, в которые клиенты сети привозят одежду, обувь и постельное белье в хорошем состоянии, установлены на 26 автозаправочных комплексах сети в пяти городах. Общественные организации — партнеры компании в этой инициативе — передают собранную помощь жителям деоккупированных территорий, в центры помощи и милосердия, а также малообеспеченным.

Так, за четвертый квартал 2024 года на АЗК ОККО было собрано почти 53 тонны подержанных вещей. Они были переданы жителям социального дома общественной организации "Емаус-Оселя", бездомным, внутренне перемещённым лицам (ВПЛ) во Львове и Львовской области, в центры помощи и милосердия, жителям деоккупированных территорий, малообеспеченным, людям с инвалидностью в Запорожье, Днепре, Киеве, а также многодетным семьям-переселенцам из Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. В целом, за 2024 год клиенты сети собрали в специальные контейнеры более 193 тонн помощи.

"Уже 13 лет наш совместный с общественными организациями проект помогает собирать вещи в хорошем состоянии и передавать их тем, кто в них нуждается. Чистую и упакованную одежду или обувь для взрослых и детей, которыми вы хотите поделиться, можно оставить в контейнерах в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Традиционным лидером по сбору вещей остаётся Львов, но и другие регионы активно участвуют. Мы благодарны каждому нашему клиенту за активность и помощь", — добавляет руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Проект осуществляется в сотрудничестве с общественными организациями, которые вывозят, сортируют вещи и распределяют их среди тех, кто в них нуждается. ОККО реализует проект в партнерстве с общественной организацией "Емаус-Оселя", благотворительной организацией "Україна без меж" и благотворительным фондом "Добрый самарянин".

Все адреса АЗК можно найти в разделе "Раздельный сбор" – "Сбор одежды" на сайте сети.