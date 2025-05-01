Клиенты ОККО собрали более 53 тонн вещей в первом квартале 2025 года

В течение первого квартала 2025 года клиенты сети ОККО оставили более 53 тонн употребляемых вещей в специальных контейнерах, установленных на 25 АЗК в шести городах Украины.

Помощь получили внутренне перемещенные лица, бездомные, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, а также социальные учреждения во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Одесской областях.

Инициатива ОККО длится уже более 10 лет и реализуется в партнерстве с общественными и благотворительными организациями, в частности ОО "Емаус-Оселя", БО "Україна без меж" та БФ "Добрий самарянин". Именно они занимаются логистикой, сортировкой вещей и их дальнейшим распределением среди получателей.

Контейнеры для сбора установлены на АЗК ОККО во Львове, Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Одессе Список адресов доступен на сайте компании в разделе "Раздельный сбор" – "Сбор одежды".