Кличко онлайн принял участие в Глобальном саммите по демократии. Фото

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выступил онлайн на Втором саммите Демократии, основанном на базе Глобальной Декларации мэров. Саммит проходит под патронатом Президента США Джо Байдена и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Кличко принял участие в дискуссионной панели "Развитие демократии снизу: Глобальная декларация мэров о демократии".

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Глава ассоциации городов Украины поблагодарил всех городских главам, подписавших Глобальную Декларацию мэров за демократию. Но отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины, которая защищает общие ценности свободы, человеческого достоинства, демократии, равенства, прав человека и верховенства права.

Глобальную декларацию мэров за демократию подписали около двухсот мэров городов со всего мира для совместной защиты демократических ценностей, в знак солидарности с другими городами, в том числе и в Украине, защищая права людей, громад, городов и наций определяющих свое демократическое будущее.

"В Украине декларацию уже подписали 40 мэров наших городов. То есть каждый пятый подписант этого глобального документа – мэр украинского города. Это символическое доказательство того, что ценности Декларации очень важны для местного самоуправления Украины", – подчеркнул Кличко.

Как отметил мэр Киева, за прошлый год полномасштабной войны агрессором были похищены более 50 чиновников украинских муниципалитетов.

"До сих пор в российском плену 5 мэров украинских городе. Их единственная вина – это то, что они не сбежали и не стали предателями, а пытались помогать своим громадам в условиях войны, обеспечить права жителей громад. Мы все делаем для их освобождения", – отметил он. Кличко.

Он подчеркнул, что органы местного самоуправления Украины делали и делают все, чтобы жители украинских городов и поселков были защищены и получали качественные услуги.

"Даже во время войны базовые гуманитарная помощь и муниципальные услуги оказываются эффективно. Внутри перемещенные лица получают необходимую помощь. И мы сделаем все, чтобы не было никаких дискриминаций, чтобы соблюдали все демократические ценности, ведь именно на защиту прав людей направлена Декларация. Уже сегодня мы в Ассоциации городов Украины, которая объединяет все регионы, все украинские города, планируем будущее восстановление и восстановление наших громад для комфортной жизни их жителей и обеспечиваем связи и сотрудничество между громадами и с аналогичными объединениями муниципалитетов демократических стран мира , объединяемые Декларацией", – подчеркнул Виталий Кличко.

Отметим, в сотрудничестве с Всемирным Парламентом Мэров, GMF Cities и участниками Пакта о свободных городах, подписанты Глобальной декларации мэров за демократию обязались бороться против посягательства на целостность других государств, отстаивать свободные и честные выборы и демократические движения во всем мире противодействовать фальсификации выборов, недобродетельным избирательным практикам, нарушению свободы слова и вмешательству в гражданское пространство.