Кличко на конференции самоуправления призвал к единению громад внутри государства

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в канун Дня местного самоуправления, который в Украине отмечают 7 декабря, открыл конференцию "Состояние местного самоуправления: вызовы и перспективы".

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Ассоциация городов Украины делает все для помощи нашим военным, для защиты страны. Жизненно важно для нас сегодня единение внутри государства, консолидация всех усилий. Поэтому мы в Ассоциации прилагаем усилия для усиления каждой громады; для помощи громадам, наиболее пострадавшим от агрессии; для обеспечения сел, поселков и городов необходимым финансированием. И возможностями, позволяющими оказывать услуги жителям и максимально помогать военным подразделениям", – отметил председатель Ассоциации городов Украины.

"В этом году нам удалось отстоять в бюджетах громад 64% НДФЛ; единый налог; привлечь финансовую поддержку из государственного бюджета пострадавшим территориям; сохранить для приграничных и ряда других громад средства реверсной дотации. Важно, что, поддерживая друг друга, объединяясь вокруг общих интересов и общей цели, мы становимся сильнее. А значит, сильнее становится Украина", – подчеркнул Кличко.

Он убежден, что в следующем году совместными усилиями самоуправлению необходимо и удастся зафиксировать 64% НДФЛ в бюджетах громад на постоянной основе; изменить формулу выравнивания для того, чтобы зарабатывать средства стало выгодным. И чтобы средства реверсной дотации оставались в громадах. Также в намерениях вернуть "силовой" НДФЛ; получить компенсацию за разницу в тарифах; обеспечить надлежащий уровень базовой дотации с тем, чтобы громады были уверены в своих средствах и не зависели от чиновников сверху.

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины также отметил, что сегодня в стране нужно создать надлежащие условия для возвращения в мирную жизнь ветеранов, для возвращения в страну вынужденных мигрантов.

"Этим путем мы уже идем. И сегодня предлагаю определить громаде шаги для того, чтобы у муниципалитетов были все необходимые полномочия, были обеспечены финансами – чтобы государство и местное самоуправление стали наконец партнерами в обеспечении жителей громад услугами; чтобы создавать рабочие места и зарабатывать средства в громаде стало выгодно", – отметил Кличко.

Он поблагодарил представителей украинских громад, международных партнеров, народных депутатов Украины, чиновников, которые приобщаются к совместной работе ради сильного местного самоуправления.

"Ведь сильное местное самоуправление – это сильное демократическое государство!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Участие в конференции "Состояние местного самоуправления: вызовы и перспективы", которая проходит в Киеве 2-3 декабря, принимают представители почти 400 украинских громад, чиновники, парламентарии и представители международных институций.