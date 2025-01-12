Китайский Новый год: дата и главные традиции празднования

Китайский Новый год, также известный как Лунный Новый год, Праздник Весны, Тэт или Сеоллал, является одним из самых важных праздников в восточной культуре. Его с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру. Этот праздник знаменует начало нового года по лунному календарю, символизируя обновление, возрождение и начало нового цикла.

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В 2025 году празднование китайского Нового года начнется 29 января и продлится 15 дней. Закончится празднование 12 февраля традиционным Праздником фонарей. Символом 2025 года является Деревянная Змея, придающая празднование особого символизма.

OBOZ.UA предлагает узнать о дате празднования, традиции и значении китайского Нового года 2025 года.

Когда Новый год в Китае 2025 года

Китайский Новый год 2025 года начнется в среду, 29 января. Празднования традиционно начинаются накануне, 28 января, и продолжаются до 12 февраля, завершаясь Праздником фонарей. Праздник фонарей отмечается на пятнадцатый день празднований и символизирует завершение новогоднего периода.

Где празднуют Китайский Новый год

Конечно, самое масштабное празднование проходит в Китае, где период с 28 января по 4 февраля является официальными выходными. Тем не менее лунный Новый год также широко отмечается во многих других странах и регионах, где используется лунный календарь или проживают крупные китайские общины. К таким странам относятся Малайзия, Вьетнам, Корея, Мьянма, Таиланд, Камбоджа, Сингапур и Филиппины. Китайские диаспоры по всему миру также активно отмечают этот праздник.

Празднования китайского Нового года отличаются в разных странах. В Гонконге, например, традиционно проводится ночной парад с яркими костюмами и выступлениями. В Сингапуре популярны блюда из морепродуктов, такие как пен-кай и юшенг (салат из сырой рыбы).

Символика года Деревянной Змеи

2025 год пройдет под знаком Деревянной Змеи. В китайской астрологии Змея символизирует мудрость, знание, интуицию и творчество. Год Деревянной Змеи считается благоприятным для самоанализа, личностного роста и развития. Врожденный интеллект и очарование, присущие знаку Змеи, в 2025 году усилятся, создавая возможности для карьерного роста, успешных бизнес-начинаний и значительных личных достижений.

Традиции китайского Нового года

Традиции празднования китайского Нового года могут отличаться в разных регионах и странах, но существуют общие элементы. Обычно празднования сопровождаются яркими парадами, выступлениями с драконами и львами, традиционными костюмами, фейерверками и петардами, которые по поверьям отгоняют злых духов.

Новогодний ужин и семейные встречи

Одним из важнейших аспектов празднования является семейный ужин в канун Нового года. Семья собирается, чтобы разделить праздничную трапезу, которая часто состоит из символических блюд. Еда играет ключевую роль в праздновании, символизируя единство и изобилие.

Уборка и украшение дома

В канун Нового года семьи тщательно убирают свои дома, чтобы "вымести" старую неудачу и подготовиться к новому началу. После уборки дома украшают красными фонариками, бумажными вырезками и другими праздничными атрибутами. Красный цвет символизирует удачу, счастье и защиту от злых сил.

Красные конверты (Хунбао)

Традиционным обычаем является дарование красных конвертов с деньгами (Хунбао) детям и холостым членам семьи. Красный цвет конверта символизирует удачу и благополучие.

Во время празднования Нового года часто проходят праздничные рынки, где продаются традиционные товары, еда и сувениры. На рынках также проводятся культурные представления, такие как танцы драконов и львов.

Прощание с Кухонным Богом

Существует уникальная традиция прощания с Кухонным Богом, который по поверьям отправляется на небо, чтобы доложить о делах каждой семьи.

Что готовят на Китайский Новый год

На праздничном столе обычно присутствуют блюда, символизирующие удачу, богатство и долголетие. Среди них – рыба, пельмени, спринг-роллы, супы с лапшой и сладкие рисовые шарики (таньюань, Tang Yuan).

Счастливый цвет 2025 года

Счастливыми цветами 2025 считаются изумрудно-зеленый и карминово-красный, которые, по поверьям, приносят удачу и отвращают несчастья.

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