Кирилл Тимошенко рассказал о планах на развитие инициативы президента "Доступное жилье"

13 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №5308 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

"Укрфинжитло" на своей странице в Facebook отмечает, что этот закон позволит выдать около 8000 ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тысяч квартир в финансовый лизинг.

"Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования", - сказал заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Он также сообщил о том, что новый механизм лизинга жилья стал более доступным, так как приобрести жилье в лизинг под 5% годовых смогут медики, военнослужащие, педагоги, полицейские и спасатели.

ЗАО "Укрфинжитло" будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%, а также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

Директор "Укрфинжитла" Василий Шкураков заявил, что как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЗАО "Укрфинжитло" станет единственной мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем.

Напомним Кирилл Тимошенко ранее сообщал, что президентская программа "Большая стройка" в этом году была расширена, в том числе и за счет доступного ипотечного кредитования.