Кирило Тимошенко розповів про плани на розвиток ініціативи президента "Доступне житло"

13 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

"Укрфінжитло" на своїй сторінці у Facebook відзначає, що цей закон дозволить видати близько 8 тисяч іпотечних кредитів на житло та передати 12 тисяч квартир у фінансовий лізинг.

"Це другий етап впровадження президентської ініціативи для забезпечення громадян України доступним житлом. Незабаром ми суттєво масштабуємо наявну програму іпотеки під 7%, забезпечивши розвиток ринку іпотечного кредитування", – сказав заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Він також повідомив про те, що новий механізм лізингу житла став більш доступним, бо придбати житло у лізинг під 5% річних зможуть медики, військовослужбовці, педагоги, поліцейські та рятувальники.

ПрАТ "Укрфінжитло" надаватиме довгострокову доступну іпотеку на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років із першим внеском 20%, а також житло у фінансовий лізинг на умовах нульового першого внеску та під 5% річних.

Директор "Укрфінжитла" Василь Шкураков заявив, що як тільки відповідні нормативні акти наберуть чинності, ПрАТ "Укрфінжитло" стане єдиною потужною державною інституцією, що здійснюватиме державні програми із забезпечення житлом.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко раніше повідомляв, що президентська програма "Велике будівництво" цього року була розширена, зокрема і за рахунок доступного іпотечного кредитування.