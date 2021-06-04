Кирилл Тимошенко рассказал, как будет работать офис Конгресса местных и региональных властей

Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины создан для устранения лишних коммуникационных барьеров между центральной и региональными властями. Это позволит сделать решение региональных вопросов более быстрым и эффективным.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по результатам заседания Палаты местных властей Конгресса, которое прошло 3 июня во Хмельницком.

В заседании Конгресса приняли участие 150 делегатов и более сотни представителей местных общин в режиме видеоконференции. Практически всех их интересовали схожие вопросы: подготовки к новому отопительному сезону, списания долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", передачи громадам объектов коммунальной собственности, обеспечения финансовыми ресурсами местных бюджетов, создания условий для индустриальных парков, работы ПТУ и многие другие.

Для ускорения решения этих и других вопросов, по словам замглавы ОП, при Офисе Президента начал работу постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей.

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"Для нас было важно, чтобы Конгресс работал системно. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, на базе Офиса Президента Украины заработал постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей. Есть проблемы, вопросы – пожалуйста, звоните, пишите, приезжайте, передавайте документы, планируйте встречи. Да хотя бы просто на кофе заходите, когда бываете в Киеве", – написал Тимошенко в Facebook.

Замглавы ОП пообещал лично контролировать этот процесс, а при необходимости - подключать Кабинет министров и парламент.

"С сегодняшнего дня Конгресс – это крупнейшая в стране площадка для решения проблем в регионах. Без разницы будь то крупный областной центр, или маленький городок. Все будет происходить напрямую", – отметил Тимошенко.