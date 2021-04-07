Кипиани показал историческое фото газеты советской оккупации Львова

Украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани показал историческое фото полосы львовской газеты, посвященной оккупации города советским режимом.

Фотографию он обнародовал на личной странице в Facebook. Автор поста уточнил, что номер издания датирован 16 ноября 1939 года.

"Орган Временного управления Львовщины "Червони Штандар" поздравляет своих читателей поляков с "объединением великого украинского народа в едином государстве", – уточнил Кипиани.

В одной из статей также видно заголовок с одобрением вхождения западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Газета времен начала советской оккупации Львова Facebook Вахтанга Кипиани

Ранее Кипиани опубликовал фото документа со списком имен российских надзирателей за Львовом во время советской оккупации города. Судя по фамилиям, для его усмирения режим СССР присылал в основном именно этнических россиян или представителей других национальностей, кроме украинцев.

Напомним, украинские города Львов и Стрый были захвачены советскими войсками 22 сентября 1939 года. Тогда они входили в состав Польши. В тот же день Красная армия и гитлеровцы провели совместный парад в еще одном оккупированном городе тогдашней Польши – Бресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото старейшей украиноязычной газеты "Свобода", которая начала выходить еще в XIX веке. Ее первый номер датирован 1893 годом.