Кипиани показал исторические листовки с призывами к отделению Украины от СССР

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани показал фото листовок, которые распространялись среди украинцев перед распадом СССР. В них с одной стороны людей призывали бороться за собственное независимое суверенное государство и не способствовать сохранению тоталитарной империи, а с другой – к образованию нового объединения с другими советскими странами.

Раритетными агитками Кипиани поделился на личной странице в Facebook. Он подчеркнул, что тогда многим гражданам не хватило смелости, чтобы решительно продемонстрировать поддержку независимости.

"Ровно тридцать лет назад состоялся референдум, на котором Москва решала один-единственный вопрос – получить легитимное право на применение любых, учитывая силовые, инструменты для сохранения СССР. Шесть республик – три балтийские, Молдова, Грузия и Армения его не проводили. В Украине "Рух", УРП, националисты, шахтерские профсоюзы и другие некоммунистические образования призвали бойкотировать или голосовать "нет", – рассказал историк.

Но, по его словам, 83% граждан на референдум пошли, из которых 70% сказали "обновленной федерации" – "да". Одновременно в УССР провели по настоянию "Руху" еще один консультативный опрос, в ходе которого 80% сказали, что они за участие республики в союзе суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете.

"Одним словом, наш прекрасный народ независимости реальной не хотел. А если и хотел – никак показал это, дав Горбачеву именно те цифры, которые надо. Впрочем, сам факт проведения отдельного референдума в Украине был сигналом, что не только руховцы, но и номенклатура в принципе готовы к дрейфу в направлении станции "Самостоятельность". Я был активным участником агитационной кампании и помню бессилие – абсолютному большинству земляков идеи свободы и независимости были чужие", – вспоминает журналист.

Впрочем, несмотря на все, патриотическая часть украинского общества таки победила, и Украина продолжила существовать уже как отдельное государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано фото раритетного плаката борцов за свободу Украины, датированного 1938 годом. Его авторами были патриоты Карпатской Украины. На агитке людей призывали быть не рабами, а хозяевами на собственной земле.