Историки показали плакат борцов за независимость Украины из 30-х годов

В сети показали фото раритетного плаката борцов за свободу Украины, который датирован 1938 годом. Его авторами были патриоты Карпатской Украины.

Фотографию обнародовали в паблике History Ukraine в Twitter. На ней изображен мальчик, идущий с отцом за руку и показывающий ему герб Украины в лучах солнца, блики которого напоминают сокола.

Ниже на агитке идет текст проукраинского содержания с призывами к развитию самостоятельного государства и отказу от поблажек любым чужакам.

"Отец и мама! Мы не хотим жить рабами и слугами чужих, хотим на своей земле быть сами своими господами! Отец, не верь тем, что за кусок сала и 30 сриберников хотят, чтобы ты продал нас и сделал из нас янычар! Мы, дети Карпатской Украины, хотим расти на свободной украинской земле!" – сказано в лозунгах.

Напомним, Карпатская Украина (Подкарпатская Русь) – это автономная республика в составе Чехословакии в 1938-1939 годах. С 15 марта до конца мая 1939 года она считалась Украинским независимым государством (в основном на горной части современного Закарпатья).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало фото уникальной вышивки, датированной 1949 годом, на которой изображен один из главных символов независимой Украины – трезубец. Салфетку создала женщина, которую отправили в ссылку в Сибирь. Она вышивала оберег, стоя у окна товарняка.