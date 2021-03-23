Кипиани обнародовал показательный документ времен советской оккупации Львова

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани опубликовал фото документа со списком имен российских надзирателей за Львовом во время советской оккупации города.

Фотографией со своими подписчиками он поделился на личной странице в Facebook. Судя по фамилиям, для подчинения города режим СССР присылал в основном именно этнических россиян или представителей других национальностей, кроме украинцев.

"Немного исторической ксенофобии. Сентябрь 1939 года. Львов "освобожден". Фамилии руководителей милиции – "рабочей гвардии" – кагбэ намекают на то, что людей ждет впереди. "Один народ", – с сарказмом написал Кипиани.

В частности, в документе фигурируют такие фамилии, как Батьков, Бурдаков, Жабский, Алхвердув, Пименов, Камсков, Цыганков, Будянский, Бухаров. Вероятно украинцем в упомянутом перечне является только один сообщник оккупантов – Хименко.

Указанные лица назначались начальниками участков вооруженной "рабочей гвардии". Руководил ими всеми некто Рыжов.

"По городу Львову создать 10 участков вооруженной "рабочей гвардии" с подчинением начальнику товарищу Рыжову", – говорилось в распоряжении советских захватчиков.

Во время оккупации Львова Кремль присылал в город российских надзирателей Скриншот сообщению

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские города Львов и Стрый были оккупированы советскими войсками 22 сентября 1939 года. Тогда они входили в состав Польши. В тот же день Красная армия и гитлеровцы провели совместный парад в еще одном оккупированном городе тогдашней Польши – Бресте.