''Киевстар'' вместе с волонтерами передали 1 млн грн на теплые вещи для пожилых людей

Сотрудники Киевстар собрали 160 933 грн на теплую одежду одиноким пожилым людям в рамках проекта "Огорни теплом". Мобильный оператор поддержал инициативу волонтеров и перечислил в БФ "Let's help" почти 840 тысяч грн на закрытие нужд благотворительного сбора. Помощь от компании получат 9 гериатрических пансионатов и территориальных центров социальной помощи.

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"С началом полномасштабной войны в Украине, Киевстар системно поддерживает общество и абонентов. В частности, компания перечислила более 130 миллионов гривен на гуманитарную помощь ВСУ, больницам, пожилым людям и пострадавшим от войны. Гордимся, что наши сотрудники активно поддерживают наши благотворительные инициативы, за 2022 год волонтеры Киевстар собрали 1,4 млн грн помощи. Не останавливаемся и вместе уверенно двигаемся навстречу победе! ", – комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В частности, в рамках проекта "Огорни теплом" в канун нового года сотрудники Киевстар собрали 160 933 грн помощи пожилым людям. Это 237 теплых наборов для людей, которые находятся на попечении БФ "Let's Help" и живут в гериатрических центрах в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Полтавской и Киевских областях.

Мобильный оператор, в свою очередь, поддержал инициативу сотрудников и перечислил в БФ "Let's help" почти 840 тысяч гривен, которые будут направлены на закрытие потребностей благотворительного проекта "Огорни теплом". На эти средства фонд обеспечит теплыми наборами 3 гериатрических пансионата в Житомирской и Черкасских областях, где сейчас проживает 892 пожилых людей. В этих регионах сейчас одна из самых тяжелых ситуаций со светом и теплом, а гериатрические центры и дальше еженедельно принимают людей из деоккупированных регионов и нуждаются в регулярной помощи.

Присоединиться и поддержать одиноких пожилых людей может каждый абонент предоплаты оператора отправив SMS с любым текстом на номер 88080. С мобильного баланса будет автоматически перечислено 10 грн в БФ "Let`s help". Полученную помощь фонд направит на закупку самого необходимого жителям гериатрических пансионатов по всей Украине.

Благотворительный фонд Let's Help с 2015 года системно помогает пожилым людям и работает над созданием достойной старости в Украине. На попечении благотворительного фонда "Let's help" находятся более 10 тысяч подопечных, проживающих в гериатрических пансионатах в 10 областях Украины. С начала нового этапа российской военной агрессии против Украины состояние многих пансионатов на грани гуманитарной катастрофы.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения мобильный оператор также поддерживал стариков и перечислил 5 000 000 грн в БФ "Let`s help". На эти средства были приобретены необходимые продукты питания, вода, лекарства, средства гигиены на месяц, а также сухие пайки на неделю на случай эвакуации или пребывания пожилых людей в бомбоубежищах. Кроме этого, заведения снабжены электрогенераторами и топливом для них на случаи перебоев с электроснабжением.