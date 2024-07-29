'Киевстар' ввел новую функцию онлайн-идентификации: теперь контрактную SIM-карту можно получить без визита в магазин

Теперь стать абонентом "Киевстар" на контрактной форме обслуживания можно в любой точке Украины без визита в магазин. Это стало возможным благодаря внедрению Киевстаром сервиса онлайн-идентификации с помощью Дії или BankID НБУ.

Чтобы заказать новую SIM-карту с контрактной формой, достаточно выбрать тариф, пройти онлайн-идентификацию и указать адрес доставки. SIM-карта будет отправлена абоненту "Новой почтой". Эта услуга будет особенно полезна людям, которым неудобно посещать магазины Киевстар или они не имеют такой возможности. Доставку SIM-карты по Украине оплачивает компания. Кроме того, при подключении до 31 августа абонент получит 20% скидки на первые 4 платы за тариф.

Контрактная форма обслуживания более финансово выгодна, ведь оплата тарифного плана взимается раз в месяц, а не каждые 4 недели. А благодаря тому, что абонент идентифицирован, номер имеет высшую степень защиты от мошенников. Кроме этого абоненту будет гораздо проще управлять всеми операциями с номером и SIM-картой (возобновление, блокировка, перевыпуск и т.п.).

Напомним, что благодаря сотрудничеству Киевстар, Дії и НБУ ранее была реализована возможность заказать eSIM с контрактным подключением у Киевстара. Для этого было достаточно пройти идентификацию через сервис НБУ BankID или приложение Дія. Но, поскольку не все типы смартфонов поддерживают eSIM, компания решила реализовать возможность подключить контракт для обычных SIM-карт без личного визита в точки продаж Киевстар.