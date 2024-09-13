'Киевстар ТВ' устроит спецпоказ фильма 'Яремчук: Незрівнянний світ краси'

По случаю Дня украинского кино платформа кино и телевидения "Киевстар ТВ" проведет особое мероприятие на Поляне ВДНХ. В программе показы фильмов и кинолекторий от создателей фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси" и соучредителей KNIFE! Фильмы.

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14 сентября "Киевстар ТВ" организует Марафон украинского кино на Поляне ВДНХ в кинотеатре под открытым небом. Мероприятие объединит любителей отечественного кинематографа и всех, для кого важно развитие украинской культуры.

Уже в эту субботу с 13:00 до 18:00 на Поляне ВДНХ "Киевстар ТВ" покажет разножанровые украинские ленты при поддержке FILM.UA Дистрибуция и Украинской Киношколы. В частности, посетителей ждет спецпоказ документальной драмы "Яремчук: Незрівнянний світ краси", которая раскрывает настоящий путь первой поп-звезды Украины.

После этого в рамках кинолектория состоится встреча с творческой командой фильма – режиссером Артемом Григоряном и продюсером Максимом Сердюком –. Лекторы рассуждают о создании популярного документального кино и расскажут о собственном пути от создания Youtube-контента до полнометражных фильмов для кинотеатров и больших ОТТ-платформ.

Программа Марафона украинского кино:

13:00 – показ полнометражного документального фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

15:00 – кинолекторий от "Киевстара ТВ" и "Украинской Киношколы": встреча с творческой командой фильма "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

16:00 – показ полнометражного художественного фильма "Памфир".

Кинотеатр под открытым небом на Поляне ВДНХ находится по адресу: г. Киев, проспект Академика Глушкова, 1. Он оснащен генератором, а также накрытиями от солнца и дождя. Вход на событие свободен по предварительной регистрации. Чтобы занять место для сидения, можно просто приобрести что-нибудь рядом в зоне фудкорта.

Партнеры мероприятия: FILM.UA Дистрибуция, "Украинская Киношкола".

Медиапартнеры: 1+1 media, tsn.ua и Главред, а также медиа о жизни столицы ТиКиїв.