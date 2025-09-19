'Киевстар ТВ' устроил в Киеве благотворительный показ культовой ленты 'Грязные танцы'

Недавно на локации "Поляна ВДНХ" состоялось закрытое благотворительное мероприятие в рамках проекта "Кинодиалоги с Киевстар ТВ". Организаторами события стали Дарья Лотоцкая, совладелица PR-агентства Holosni, Марина Шульц, киноблогер и основательница блога Cinemais и Алиса Дикалова, инфлюенсерка.

Проект "Кинодиалоги с Киевстар ТВ" является составляющей летней программы Киевстар ТВ и Поляны ВДНХ, объединяющей профессиональные дискуссии, открытие новых имен в украинском кино и вечерние кинопоказы под открытым небом.

Во время очередного события в рамках проекта удалось собрать средства в поддержку благотворительного проекта Киевстар "Детская надежда". Его цель — приобрести бронхоскоп для отделения интенсивной терапии Национального реабилитационного центра UNBROKEN во Львове. Это оборудование критически необходимо для спасения детей, пострадавших от войны.

Программа мероприятия соединила кино и танцы. Зрителей ждала лекция от киноблогера Марины Шульц с интересными фактами о ленте и танцевальный сюрприз от преподавателей студии Goldance, участников и хореографов телепроекта "Танцы со звездами" Дмитрия Варанкина и Анны Бердниковой. И, конечно, просмотр ленендарного фильма "Грязные танцы" в кинотеатре под открытым небом, а также приятные сюпризы от Киестар ТВ.

Особую атмосферу вечера создали партнеры: игристое SanMare, украинский веганский бренд натуральной косметики To Be и питьевая вода Voda UA.

"Поощрять людей поддержать благотворительные инициативы — чрезвычайно важно, ведь каждый маленький вклад имеет значение. Легальный просмотр кино — прекрасная возможность одновременно отдохнуть и сделать доброе дело для детей, которые в этом нуждаются", — отмечает Людмила Яйченя, руководитель отдела услуг видео и телевидения Киевстар.

Каждый желающий может поддержать сбор онлайн, оформив пакет "Киевстар ТВ: Благотворительный". 40% от его стоимости будет направлено на помощь детям, а пользователи получат доступ к самому большому контентному пакету с 430+ телеканалами и 20 000 фильмами, сериалами и мультфильмами.