'Киевстар' с 2022 года предоставил помощи более чем на 2 млрд грн

С начала полномасштабного вторжения компания Киевстар стала активным участником общенационального сопротивления агрессору. За 29 месяцев войны объемы помощи Киевстару ВСУ, абонентам, обществу превысили сумму в 2,1 млрд грн.

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Основной фокус помощи Киевстар – обеспечение гуманитарных нужд ВСУ. Так, в рамках совместной инициативы с фондом Повернись живим "Нам тут жити" 146 инженерно-саперных групп ВСУ получили транспорт, оборудование и защитное снаряжение – вклад компании и ее сотрудников в этот проект превысил 32 млн грн. Более 50 млн грн выделено Киевстару для приобретения комплексных аппаратных связи (КАЗ) для подразделений воздушных сил ВСУ, прикрывающих небо над Одесской, Николаевской, Херсонской, а также частью Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Благодаря благотворительным СМС и подключению Суперсилы "Помощь ВСУ" абоненты оператора перечислили 80 миллионов гривен помощи с февраля 2022 г. Кроме этого, мобильный оператор реализует комплексную программу реинтеграции ветеранов "4.5.0. Наконец-то дома".

Не менее важна для компании поддержка медицинских учреждений, где лечатся воины ВСУ, а также гражданские, пострадавшие в результате действий агрессора. В частности, Киевстар за свой счет построил сети интернет для ряда госпиталей, а также перечислил 20 млн грн на закупку медицинского оборудования для блока детских ожогов центра "Незламні" во Львове. 10 млн грн – недавний вклад компании в общенациональное дело восстановления детской больницы "Охматдет".

Киевстар поддерживает обучение и развитие образования в Украине. Так, совместно с благотворительной платформой dobro.ua компания реализует образовательную инициативу для детей, лишившихся одного или обоих родителей во время войны, цель которой обеспечить IT-образованием 340 юношей и девушек старшей школы, подопечных БФ "Дети Героев". Вклад Киевстара в этот проект составляет 5,8 млн грн. Кроме того, оператор в рамках услуги Киевстар ТВ предоставляет бесплатный доступ к образовательному контенту с целью помочь студентам и школьникам осваивать учебные программы.

Киевстар заботится о возобновлении и развитии цифровой инфраструктуры страны. Так для этого выделено 300 млн грн фонда United-24. Компания поддерживает абонентов в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах, предоставляя бонусы и услуги без дополнительной оплаты.

Киевстар является важной инфраструктурной компанией, предоставляющей в Украине критически важные услуги телекоммуникаций. За более 25 лет работы Киевстар построил 60 тысяч базовых станций мобильной связи, 14,9 тысячи технологических площадок, проложено более 40 тысяч километров волоконно-оптических линий.