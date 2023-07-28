'Киевстар' предоставил помощь украинцам и ВСУ на 1,162 млрд грн

Ключевыми направлениями помощи стали обеспечение гуманитарных потребностей ВСУ, восстановление инфраструктуры, киберзащита, разминирование территории Украины, поддержка уязвимых слоев населения и т.д.

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С начала полномасштабной войны национальный телеком-оператор оказал помощь государству, Вооруженным силам Украины и абонентам на общую сумму более 1,162 млрд грн.

Компания сосредоточила свою поддержку на реализации проектов, которые помогают Украине преодолевать сложности войны и приближают победу и мир. Среди таких – обеспечение гуманитарных потребностей ВСУ, восстановление цифровой инфраструктуры, противодействие киберпреступлениям, разминирование территории Украины, поддержка медицинских учреждений, обеспечение бесплатной связью защитных объектов гражданской обороны, помощь уязвимым слоям населения и т.д.

В частности, компания выделила 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры Украины, 55 млн грн - для усиления киберзащиты страны, 45 млн грн перечислено фонду компетентной помощи армии "Вернись живым", 10 млн грн - для оснащения инженерно-саперных групп в рамках инициативы "Нам здесь жить", еще 10 млн грн получил Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" на оборудование для лечения детей с ожогами. Более 500 млн грн выделено на обеспечение бесплатных услуг связи для защитных объектов гражданской обороны, пострадавших от разрушений учебных заведений, врачей, абонентов на деоккупированных территориях. Телеком оператор также поддерживает своих сотрудников, находящихся на военной службе в рядах ВСУ, начисляя им ежемесячно заработную плату.

В проектах помощи ВСУ и населению Украины принимают участие сотрудники и волонтерские группы компании, так и абоненты. В частности, сотрудники Киевстара перечислили 2,2 млн грн собственных средств на благотворительные проекты, а абоненты с помощью услуг SMS, "Помощь ВСУ" и других телеком услуг, предоставленных компанией, собрали более 46 млн грн. Эти средства были перечислены в фонды "Вернись живым", "Твоя опора", "Let`s help", "Каритас Украина" и другие.

Кроме помощи ВСУ и обществу Киевстар восстанавливает и развивает телеком-инфраструктуру Украины, инвестирует в энергонезависимость мобильной сети, подключает к бесплатному интернету укрытия и модульные городки для переселенцев.