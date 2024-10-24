'Киевстар' и Unbroken объединят усилия в новом спецвыпуске Reporters

23 октября во Львове состоялась презентация спецвыпуска журнала Reporters "Unbroken", созданного в партнерстве с Национальным реабилитационным центром Unbroken и при поддержке компании "Киевстар". 15% средств от продажи каждого экземпляра направляются на реабилитацию детей в центре Unbroken Kids.

Спецвыпуск журнала включает 10 историй, раскрывающих непростые пути пациентов и медиков центра Unbroken, которые, несмотря на боль и потери, продолжают бороться за свое восстановление. Издание рассказывает истории мужества, среди героев которых 9-летний Ромчик, получивший тяжелые ранения во время войны, но не отчаявшийся и мечтающий заиграть для своих врачей на баяне. Также учительница Елена – после ранения в лицо она нашла силы помогать другим женщинам принять себя и свою внешность.

"Этот выпуск для нас особенный. Мы хотим, чтобы эти истории служили поддержкой для каждого, кто испытывает тяготы войны. Ведь даже в самых болезненных обстоятельствах есть место для света, любви и надежды", – комментирует Вера Курико, выпускающий редактор и писательница.

Истории пациентов рассказали известные украинские писательницы и репортажистки, в частности Ирэна Карпа, Лариса Денисенко, Кристина Коцира, Кристина Шалак и другие. Портретные фотографии для спецвыпуска сделал Саша Маслов, украинский фотограф с международным опытом.

Более 18 тысяч пациентов уже получили помощь в центре Unbroken, и их истории стали живым доказательством того, что даже в самые трудные времена украинский дух остается несокрушимым.

"Выход спецвыпуска журнала Reporters "Unbroken" – не просто книга с историями наших пациентов и врачей, это свидетельство невероятной силы и стойкости украинцев. Для нас в Центре каждый день – это борьба за жизнь и восстановление людей, пострадавших от войны. Эта книга показывает, что даже в самые темные времена человечность, взаимоподдержка и медицина могут делать настоящие чудеса. Истории, которые вы прочтете на страницах, – это пример для всей страны и мира, что украинцы способны побеждать, даже когда кажется, что уже нет сил. Мы искренне благодарны всем, кто принял участие в создании этого уникального проекта – писательницам, журналистам, фотографам и партнерам. Отдельная благодарность компании "Киевстар", благодаря которой связь между людьми, врачами и пациентами остается крепкой даже в самые тяжелые времена. Ваш труд помогает распространить свет надежды и несокрушимости, который так нужен нашей стране сегодня", — подчеркнула Ирина Заславец, руководитель проекта UNBROKEN.

Журнал также рассказывает о проекте "Те, кто держит связь" – истории работников "Киевстара", которые продолжали работать в сложнейших условиях, восстанавливая связь в таких городах, как Мариуполь, Балаклея и Херсон.

"Наша поддержка спецвыпуска журнала Reporters Unbroken – это еще один шаг в продолжении миссии "Киевстара": сохранить Украину и помочь людям. Проект является мощным свидетельством несокрушимости и силы украинцев в трудные времена. С начала полномасштабной войны наши инженеры восстановили работу почти 3000 базовых станций и возобновили связь в 966 городах и селах по всей стране. Мы гордимся тем, что можем поддерживать не только связь, но и помогать детям и взрослым, нуждающимся в медицинской помощи в центре Unbroken", — говорит Олеся Оленицкая, директор по корпоративным связям "Киевстара".

Приобрести выпуск можно по ссылке.