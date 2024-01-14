Киевлянин чуть не погиб, пытаясь сбежать из Украины в Венгрию за $5 тысяч: в ГНСУ показали видео

Киевлянин чуть не погиб при попытке пересечь украинскую границу и сбежать в Венгрию. За организацию побега мужчина заплатил 5 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Получив средства, организаторы побега лишь указали мужчине направление движения и скрылись.

"Сумма $5000 – единственное, что было четко обсуждено в Telegram-канале, где ему обещали помочь", – отметили пограничники.

Однако когда человек добрался до места, куда его направили организаторы, оказалось, что план побега заключался в том, что он должен был самостоятельно переплыть через реку Тиса.

После того как он нырнул с обрыва в воду, самостоятельно выйти на сушу уже было невозможно. К счастью, мужчину спасли пограничники, получившие информацию от медиков скорой. Нарушителя доставили в подразделение, где ему оказали первую помощь и предоставили сухие вещи. На этот момент устанавливается, кто был причастен к этому инциденту.

"Предостерегаем граждан не подвергать себя опасности и не верить мошенникам, которые уверяют в безопасном пересечении границы по реке или высокогорьям", - отмечают в Госпогранслужбе.

Военнообязанный украинец решил пересечь границу с Венгрией, посреди морозной зимы переплыв реку Тиса в Закарпатье. Мужчина даже попытался показать это в прямом эфире, но храбрости ему хватило ненадолго.

Как сообщал OBOZ.UA, у границы с Молдовой поймали группу уклонистов в наряде батюшек. Оказалось, что несколько мужчин устроили другим "паломническую" экскурсию на лодке по озеру Кагул, пообещав за $12 тыс. отправить их за границу.

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