Киевляне развернули фонд поддержки гражданского населения в столице
Киевские волонтеры запустили благотворительный фонд "Дарничане" для помощи гражданскому населению в столице. В первую очередь речь идет о тысячах киевлян: пожилых людях, детях, оставшихся без родителей, беременных женщинах, новорожденных и людях из уязвимых слоев населения, которые не могут заботиться о себе самостоятельно.
Уже сегодня команда волонтеров развозит продуктовые наборы людям, которые не могут самостоятельно передвигаться.
"Мы продолжаем интенсивно набирать обороты и будем рады и благодарны любой поддержке! Кроме финансовой и продуктовой помощи очень нужна волонтерская. Ищем мобильные группы, которые смогут обеспечить логистику по районам Киева", – сообщил основатель фонда "Дарничане" Григорий Маленко.
Фонд будет закупать и доставлять киевлянам то, в чем они нуждаются:
еду и питьевую воду;
хозяйственные товары;
лекарства и другие необходимые вещи.
Помощь от населения готовы принимать товарами, волонтерской работой, деньгами и т.д.
"Как депутат, при мирной жизни (страшно писать эти слова, но такая ситуация) я помогал незащищенным жителям Дарницкого района. Но сейчас в помощи нуждаются люди во всех районах столицы, которая героически защищается от вражеского нашествия. Мы должны структурировать и расширить нашу деятельность по помощи киевлянам. Для этого вместе с командой мы приняли решение развернуть деятельность фонда в новом более широком формате", – сообщает Маленко.
Реквизиты для денежных пожертвований:
Для переводов по Украине в гривне, счет ПриватБанка:
IBAN: UA643052990000026008015022528
ЕГРПОУ: 41080260
Получатель: БФ ДАРНИЧАНЫ БО
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.
Для получения SWIFT в US dollars (USD)
Company Name: CO "СF "Darnychany"
IBAN code: UA483052990000026001035030177
Наименование банка: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 01001, Киев, Юрий Паскалина стр., 12
Correspondent banks
1. Account in the corresponnt bank: 001-1-000080
SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, США, США
2. Account in the corresponnt bank: 890-0085-754
SWIFT Code of correspondent bank: IRVTUS3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
Представление оплаты "Charitable assistance"
Для получения SWIFT в евро (EUR)
Company name: CO "СF "Darnychany"
IBAN code: UA033052990000026009005025608
Наименование банка: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT code: PBANUA2X
Company address: UA 01001, Киев, Юрий Паскалина стр., 12
Correspondent banks
1. Account in the corresponnt bank: 400886700401
SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Германия
2. Account in the corresponnt bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: JPMORGAN AG, Frankfurt am Main, Германия
Представление оплаты "Charitable assistance"
For BTC donations
Address to Send BTC: bc1qv5vnj730224h0m26reu6manyttexveylp04eq0
Pay me via Trust Wallet: https://link.trustwallet.com/send...
For ETH donations
Address to Send ETH: 0x2ACDEec848D21166b21E3321faC17c73521FaCd0
https://link.trustwallet.com/send?asset=c60...
Любая помощь – от 10 гривен до $100 000 – спасает жизнь. Присоединяйтесь и распространяйте информацию.