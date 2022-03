Киевляне развернули фонд поддержки гражданского населения в столице

Киевские волонтеры запустили благотворительный фонд "Дарничане" для помощи гражданскому населению в столице. В первую очередь речь идет о тысячах киевлян: пожилых людях, детях, оставшихся без родителей, беременных женщинах, новорожденных и людях из уязвимых слоев населения, которые не могут заботиться о себе самостоятельно.

Уже сегодня команда волонтеров развозит продуктовые наборы людям, которые не могут самостоятельно передвигаться.

"Мы продолжаем интенсивно набирать обороты и будем рады и благодарны любой поддержке! Кроме финансовой и продуктовой помощи очень нужна волонтерская. Ищем мобильные группы, которые смогут обеспечить логистику по районам Киева", – сообщил основатель фонда "Дарничане" Григорий Маленко.

Фонд будет закупать и доставлять киевлянам то, в чем они нуждаются:

еду и питьевую воду;

хозяйственные товары;

лекарства и другие необходимые вещи.

Помощь от населения готовы принимать товарами, волонтерской работой, деньгами и т.д.

"Как депутат, при мирной жизни (страшно писать эти слова, но такая ситуация) я помогал незащищенным жителям Дарницкого района. Но сейчас в помощи нуждаются люди во всех районах столицы, которая героически защищается от вражеского нашествия. Мы должны структурировать и расширить нашу деятельность по помощи киевлянам. Для этого вместе с командой мы приняли решение развернуть деятельность фонда в новом более широком формате", – сообщает Маленко.

Реквизиты для денежных пожертвований:

Для переводов по Украине в гривне, счет ПриватБанка:

IBAN: UA643052990000026008015022528

ЕГРПОУ: 41080260

Получатель: БФ ДАРНИЧАНЫ БО

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

Для получения SWIFT в US dollars (USD)

Company Name: CO "СF "Darnychany"

IBAN code: UA483052990000026001035030177

Наименование банка: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 01001, Киев, Юрий Паскалина стр., 12

Correspondent banks

1. Account in the corresponnt bank: 001-1-000080

SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, США, США

2. Account in the corresponnt bank: 890-0085-754

SWIFT Code of correspondent bank: IRVTUS3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

Представление оплаты "Charitable assistance"

Для получения SWIFT в евро (EUR)

Company name: CO "СF "Darnychany"

IBAN code: UA033052990000026009005025608

Наименование банка: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT code: PBANUA2X

Company address: UA 01001, Киев, Юрий Паскалина стр., 12

Correspondent banks

1. Account in the corresponnt bank: 400886700401

SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Германия

2. Account in the corresponnt bank: 6231605145

SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: JPMORGAN AG, Frankfurt am Main, Германия

Представление оплаты "Charitable assistance"

For BTC donations

Address to Send BTC: bc1qv5vnj730224h0m26reu6manyttexveylp04eq0

Pay me via Trust Wallet: https://link.trustwallet.com/send...

For ETH donations

Address to Send ETH: 0x2ACDEec848D21166b21E3321faC17c73521FaCd0

https://link.trustwallet.com/send?asset=c60...

Любая помощь – от 10 гривен до $100 000 – спасает жизнь. Присоединяйтесь и распространяйте информацию.