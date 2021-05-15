В Украине создадут кибервойска: Данилов раскрыл детали тайного решения на заседании СНБО

Совет национальной безопасности и обороны принял решение создать кибервойска и утвердил стратегию кибербезопасности Украины. Соответствующую инициативу поддержали все члены СНБО.

Результаты экстренного заседания, которое состоялось в пятницу, 14 мая, прокомментировал секретарь ведомства Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кибербезопасность была одним из вопросов, которые подняли на заседании. Она рассматривалась в тайном режиме, сказал Данилов.

"Могу сказать единое, что это решение поддержано всеми – 21 член сегодня присутствовал на заседании, единогласно", – отметил он.

В ближайшее время о создании кибервойск будет издан указ главы государства. "Это вы узнаете от президента Украины", – добавил секретарь СНБО.

Кроме того, на заседании рассматривался вопрос биологической защиты, в частности, в условиях пандемии.

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