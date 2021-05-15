В Украине создадут кибервойска: Данилов раскрыл детали тайного решения на заседании СНБО
Совет национальной безопасности и обороны принял решение создать кибервойска и утвердил стратегию кибербезопасности Украины. Соответствующую инициативу поддержали все члены СНБО.
Результаты экстренного заседания, которое состоялось в пятницу, 14 мая, прокомментировал секретарь ведомства Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кибербезопасность была одним из вопросов, которые подняли на заседании. Она рассматривалась в тайном режиме, сказал Данилов.
"Могу сказать единое, что это решение поддержано всеми – 21 член сегодня присутствовал на заседании, единогласно", – отметил он.
В ближайшее время о создании кибервойск будет издан указ главы государства. "Это вы узнаете от президента Украины", – добавил секретарь СНБО.
Кроме того, на заседании рассматривался вопрос биологической защиты, в частности, в условиях пандемии.
Предлагаем посмотреть фрагмент программы:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
На экстренном заседании СНБО и после принятия соответствующего закона были применены персональные санкции против 557 воров в законе, а также 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.
В МВД поддержали такое решение, заявив, что это сделает страну более безопасной и стабильной.
О других результатах заседания – смотрите в обращении президента Владимира Зеленского.