Киберполиция присоединилась к Фестивалю карьеры на ВДНХ и приглашает посетить свой стенд

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины присоединился к масштабному Фестивалю карьеры в Киеве. Мероприятие началось 22 мая на территории ВДНХ и продлится до 25 мая включительно.

Видео дня

Правоохранители приглашают всех заинтересованных посетить стенд Киберполиции, чтобы узнать больше о карьерных перспективах и лично пообщаться со специалистами, которые ежедневно стоят на страже безопасности в интернете. Вход на мероприятие свободный, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

На фестивале полиция популяризирует карьерные возможности в сфере безопасности и правопорядка, а также демонстрирует широкие перспективы службы в системе МВД.

Департамент киберполиции не только ищет будущие кадры, но и информирует молодежь, студентов, ветеранов и широкую общественность об особенностях службы в полиции и пути профессионального роста. Как рассказали в ведомстве, представители Национальной полиции Украины, включая специалистов киберполиции, активно взаимодействуют с посетителями, рассказывают о современных подходах к расследованию преступлений, поддержания правопорядка и защиты цифрового пространства страны.

"Среди других подразделений МВД, на фестивале развернут интерактивный стенд киберполиции. Здесь специалисты демонстрируют передовые методы цифрового анализа, в частности, как происходит снятие информации с мобильных устройств и восстановление удаленной информации с флэш-накопителей. Особое внимание привлекает интерактив "Скажи мне свой номер телефона, а я скажу твое имя", который позволяет посетителям на практике оценить возможности OSINT-анализа (разведка открытых источников). Кроме этого, для всех желающих проводятся воркшопы по использованию различных кибертехнологий", – сообщают правоохранители.

На локации киберполиции также представлен образовательный проект "Brama", который повышает цифровую осведомленность среди молодежи. Полицейские рассказывают о возможностях ресурса, демонстрируют, как пользоваться его функционалом, и дают советы по цифровой безопасности. Это позволяет гостям фестиваля узнать больше о защите в цифровой среде и получить практические рекомендации по безопасному пользованию интернетом, – отмечают в полиции.

"Участие в Фестивале карьеры дает киберполиции уникальную возможность не только рассказать о своей работе, но и показать, как ежедневные знания и навыки могут быть применены для защиты граждан от киберпреступлений. Это важный шаг в привлечении талантливых специалистов, которые стремятся внести свой вклад в обеспечение кибербезопасности Украины и борьбу с преступностью в цифровом измерении", – отметил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец.