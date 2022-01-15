Кибератаки России могут оставить украинцев без света, тепла и денег – Reuters

Хакеры, которые совершили кибератаку на сайты украинского правительства и Дії, могут предпринять более серьезные действия, которые нарушат привычный образ жизни украинцев. Под угрозой якобы находится критически важная инфраструктура страны.

Такое заявление сделал Джон Халтквист, аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant, передает Reuters. Соответствующая статья озаглавлена так: "без света, тепла и денег" – эксперты считают, что именно без этих ресурсов жителей Украины могут оставить хакеры.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах. Организациям необходимо начать подготовку", – добавил Халтквист.

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В издании считают, что пятничная атака была предупреждением Украине от России "бояться и ждать худшего", с учетом того. что Москва стянула к украинским границам 100 тысяч своих солдат. Отметим, что РФ неоднократно обвиняли в кибератаках, подобных вчерашней, однако она все отрицала.

Бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович считает, что если Россия все же вторгнется в Украину, таких кибератак станет больше. По его мнению, они будут "разрушительными, но не фатальными".

В СМИ также напомнили, что в 2015 году наша страна уже пострадала от первой такого рода кибератаки. Тогда в западных областях Украины 225 000 человек остались без света на шесть часов из-за того, что хакеры контролировали работу электрораспределительного оборудования. С учетом того, то зимой в Украине температура воздуха опускается ниже нуля градусов, потеря электричества и тепла – это опасное и потенциально смертельное явление.

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