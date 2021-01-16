Щодо українізації сфери послуг.

Не сумніваюся, що це абсолютно реально.

В 2005 все керівництво МВС ( до району включно) абсолютно спокійно перейшла на українську.

І письмово і усно.

А підлеглі отримали сигнал: хочеш підвищення - розмовляй українською.

Був лише один смішний казус.

В перші ж дні на посаді Міністра я, уродженець Рівненщини, дав доручення зачистити нелегальне видобування бурштину.

Наказ про операцію "Бурштин" був підготований і підписаний негайно. Але розіслали його не в три відповідні області, а по всій Україні. З вказівкою доповісти про виконання через три місяці.

Я дуже здивувався на початку весни, коли звіти про операцію Бурштин почали надходити з Сумщини і Чернігівщини. Але, думаю, може і на тамтешнє Полісся доповзла ця чума.

Але рапорт з Луганська ввів мене в ступор. Який, в холєри, бурштин в тих степах?!

Дзвоню начальнику УВС, нині покійному генералу. Питаю: як у вас операція Бурштин?

Той, хвилюючись і стараючись говорити щирою державною мовою, доповідає: панє міністр, актівно працюємо, порушили 158 дєл, арештували на 230 млн, є перспективні розробки...

Я, боючись не так поставити питання професіоналу, акуратно питаю: а в чому специфіка справ по бурштину у вашій області?

Генерал швидко відповідає: організованиє форми, панє міністр, налажениє путі, связі у вищих ешелонах влади, співпраця з закордоном...

Я, не витримуючи, питаю в лоб: генерал, ти знаєш, що таке бурштин?!!

Той питає: чесно, панє міністр?

Ні, кажу, на...би міністра!!!

Генерал зітхає і признається: не знаю, панє міністр. Ми, каже, подивилися в словник, але там теж нема. ( в рад словниках був янтарь - янтар) Тоді ми порадилися з колєгами в Донецькій області... ( ну ясно - головні знавці державної мови:)

Ті теж не знали, панє міністр. Ну, ми разом вирішили, що це щось інозємне...

І що? - питаю- які справи мені в рапорт пишете?

А всю контрабанду, панє міністр- радісно клацає каблуками з швейківськими інтонаціями каже генерал.

Занавіс.

Все буде Україна.

Головне - не боятися і не зупинятися.

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