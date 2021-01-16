Казус с янтарем и украинизация: история из жизни
Щодо українізації сфери послуг.
Не сумніваюся, що це абсолютно реально.
В 2005 все керівництво МВС ( до району включно) абсолютно спокійно перейшла на українську.
І письмово і усно.
А підлеглі отримали сигнал: хочеш підвищення - розмовляй українською.
Був лише один смішний казус.
В перші ж дні на посаді Міністра я, уродженець Рівненщини, дав доручення зачистити нелегальне видобування бурштину.
Наказ про операцію "Бурштин" був підготований і підписаний негайно. Але розіслали його не в три відповідні області, а по всій Україні. З вказівкою доповісти про виконання через три місяці.
Я дуже здивувався на початку весни, коли звіти про операцію Бурштин почали надходити з Сумщини і Чернігівщини. Але, думаю, може і на тамтешнє Полісся доповзла ця чума.
Але рапорт з Луганська ввів мене в ступор. Який, в холєри, бурштин в тих степах?!
Дзвоню начальнику УВС, нині покійному генералу. Питаю: як у вас операція Бурштин?
Той, хвилюючись і стараючись говорити щирою державною мовою, доповідає: панє міністр, актівно працюємо, порушили 158 дєл, арештували на 230 млн, є перспективні розробки...
Я, боючись не так поставити питання професіоналу, акуратно питаю: а в чому специфіка справ по бурштину у вашій області?
Генерал швидко відповідає: організованиє форми, панє міністр, налажениє путі, связі у вищих ешелонах влади, співпраця з закордоном...
Я, не витримуючи, питаю в лоб: генерал, ти знаєш, що таке бурштин?!!
Той питає: чесно, панє міністр?
Ні, кажу, на...би міністра!!!
Генерал зітхає і признається: не знаю, панє міністр. Ми, каже, подивилися в словник, але там теж нема. ( в рад словниках був янтарь - янтар) Тоді ми порадилися з колєгами в Донецькій області... ( ну ясно - головні знавці державної мови:)
Ті теж не знали, панє міністр. Ну, ми разом вирішили, що це щось інозємне...
І що? - питаю- які справи мені в рапорт пишете?
А всю контрабанду, панє міністр- радісно клацає каблуками з швейківськими інтонаціями каже генерал.
Занавіс.
Все буде Україна.
Головне - не боятися і не зупинятися.
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