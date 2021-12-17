Каждый третий украинец готов оказывать вооруженное сопротивление в случае агрессии РФ: результаты соцопроса

В случае агрессии со стороны Российской Федерации треть украинцев готовы оказать вооруженное сопротивление. Кроме того, еще более 20% населения готовы бороться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Стоит отметить, что на западной Украине почти вдвое больше людей, готовых с оружием в руках защищать страну, чем на востоке. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Во время опроса каждый третий респондент – 33,3%, заявил, что готов оказывать вооруженное сопротивление. В свою очередь готовы сопротивляться российской агрессии путем участия в гражданских акциях– 21,7%. В целом, с оружием в руках или без, сопротивляться готовы 50,2% украинцев.

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Среди других опрошенных украинцев 14,8% ответили, что выехали бы в более безопасный регион, 9,3% готовы уехать заграницу, а ничего не делали бы 18,6%

Стоит отметить, что на Западе готовность к любой борьбе с внешним агрессором составляет 60,5%, в то время, как на Востоке 37,2%. Однако встретить российскую агрессию с оружием в руках готовы 39,7% жителей западной Украина и 25,6% жителей восточных регионов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину до сих пор существует. По его словам, страна-агрессор продолжает обострять ситуацию около границ нашего государства и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Ранее глава МИД говорил, что Киев готов идти на компромиссы в переговорах с Москвой лишь на условиях взаимности и в вопросах, которые не являются принципиальными для Украины. Например, речь не идет о теме сотрудничества или членства страны в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов ввести санкции с "огромными затратами" для России, если военные страны-агрессора вторгнутся в Украину. В этом плане проделана огромная работа.