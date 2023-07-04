Каждый шестой сотрудник Метинвеста воюет в рядах сил обороны Украины, – Рыженков

8 тысяч сотрудников Группы Метинвест защищает Украины в рядах сил обороны. На сегодняшний день это фактически каждый шестой сотрудник компании. Об этом сообщил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью проекту FAQ talks.

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"К сожалению, более 1,5 тысячи наших сотрудников или членов их семей погибли или были ранены на этой войне. Это включая потери как среди военных — мобилизованных сотрудников, так и среди гражданских. Более 8 тысяч наших сотрудников сейчас воюют в рядах сил обороны". Украины. Из них, к сожалению, мы потеряли более 200 человек, а более 500 получили ранения".

По словам Рыженкова, главные вызовы сегодня – это сохранить команду, максимально помочь мобилизованным сотрудникам и семьям, эвакуируемым из городов ожесточенных боев, и сохранить работу предприятий, а самое тяжелое решение за последний год – остановка Авдиевского коксохима.

"Сегодня для нас главный вызов – как сохранить команду, ее лучших представителей, наиболее мотивированных и талантливых. И как сохранить те предприятия, которые сейчас есть. Мы знаем, что каждый день проходят обстрелы, и прилетает по нашим предприятиям. Особенно достается Авдеевке, Нью -Йорке и Новгородске, и здесь есть большой вызов для наших людей.Даже сегодня под обстрелами люди ежедневно выходят на работу, они работают, даже когда раздается тревога. Есть такие рабочие места, где люди не могут пойти в укрытие. Они должны оставаться на своем рабочем месте, потому что это непрерывный процесс, а его прерывание может представлять большую опасность, чем удар врага. Во-вторых, как сохранить активы, сделать так, чтобы даже после попадания ракеты или "шахеда" в наши предприятия, они не были серьезно повреждены. ", – отметил он.

Метинвест как выплачивает так называемые боевые доплаты на предприятиях, работающих вблизи линии фронта, так и пытается максимально обеспечить рабочими местами тех, кто хочет выезжать из городов боевых действий.

Почти 5 тысяч наших работников из этих городов подали заявки, что они хотят работать дальше в компании, но только 1,5 тысячи трудоустроилось уже сейчас. Другие проходят курсы, которые либо меняют их профессию, либо повышают квалификацию для новых рабочих мест. Интеграция идет достаточно быстро. Ведь все эти люди, металлурги и горняки работали вместе, и они знают оборудование и агрегаты, поэтому достаточно быстро адаптируются на рабочем месте", – подчеркнул Юрий Рыженков.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт". За первый квартал 2023 года Метинвест с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил более 2,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.