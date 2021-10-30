До конца октября два дня, но уже ясно, что для Биофарма он будет рекордным. Наши плазмацентры посетит 24300 человек в этом месяце; мы заготовим 18000 литров плазмы (в январе заготавливали 9000); 42% наших доноров получили свои компенсации на карточки Моно; запустили biopharmaplasma.com для удобства наших доноров; запустили коллцентр; ввели "sorry bonus", теперь мы выплачиваем донору компенсацию, когда не правы (допустили очередь, были невежливы и т.д.).

Нам осталось несколько недель, чтобы навсегда отменить все книжечки и карточки, а наша анкета будет простой и даже красивой; для доноров, которые приходят повторно и у которых нет негативных ответов в анкете, и все в порядке с анализами не нужно будет ходить к терапевту (тут не нужно спорить, мы изучили опыт Германии, Австрии, Чехии, США, посетив их плазмацентры).

Во многих странах дефицит продуктов из плазмы. Украина на сто процентов обеспечена препаратами плазмы, которые в два раза дешевле от наших конкурентов. На ролике вы можете увидеть уровень инфраструктуры, которую мы построили для нашей страны. Каждая донация плазмы - спасает жизнь, и я приглашаю вас в один из семи наших плазмацентров. Мне уже не стыдно. Позволю себе напомнить, что мы выплачиваем 300 гривен каждому новому донору или другу, который пригласил к нам нового донора. Все вместе мы делаем хорошее дело. Спасибо вам!

Видео дня

Олег Гороховский - ты помог нам запустить глобальные преобразования, но я уверен, что сможем получить от тебя ещё не одну порцию советов.